"Мобілізована якнайшвидше": у ЄС розповіли, як Україна отримає 18 млрд євро, — Politico

Видання пише, що існує три варіанти фінансування дефіциту державного бюджету України.

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Європейська комісія виклала три способи, якими країни ЄС можуть надати фінансову підтримку Україні в умовах війни з Росією. Про це пише видання Politico.

У документі йдеться, що Євросоюз допомагатиме Україні, оскільки вона ще довго випитуватиме високі потреби у фінансуванні.

Повідомляється, що Комісія хоче залучити до 18 мільярдів євро у вигляді кредитів та грантів, щоб допомогти профінансувати близько половини очікуваного дефіциту бюджету України у 2023 році, що дорівнює 38-40 мільярдам доларів. Згідно з проєктом, виплати будуть здійснюватися щокварталу, починаючи з січня, "якщо це можливо".

Які варіанти фінансування?

Перший варіант полягає в тому, щоб зайняти гроші під так званий запас, або різницю між максимальною сумою, яку блок може вимагати від країн ЄС, та фактичними витратами ЄС. Комісія описує як найвигідніший.

варіант полягає в тому, щоб зайняти гроші під так званий запас, або різницю між максимальною сумою, яку блок може вимагати від країн ЄС, та фактичними витратами ЄС. Комісія описує як найвигідніший. Другий варіант — це повторення методу, що використовувався досі, коли країни надають бюджетні гарантії Комісії. Але цього разу національні гарантії мають покривати 100 відсотків суми – замість 61 відсотка, як це було раніше. Такий варіант може тривати кілька місяців.

варіант — це повторення методу, що використовувався досі, коли країни надають бюджетні гарантії Комісії. Але цього разу національні гарантії мають покривати 100 відсотків суми – замість 61 відсотка, як це було раніше. Такий варіант може тривати кілька місяців. Третій та останній варіант аналогічний другому, але без надання зустрічних гарантій. Натомість у разі дефолту Комісії потрібно скоротити заплановані витрати ЄС. Крім того, це вимагатиме, щоб Комісія брала у позику і давала в борг, а це означає, що "термін погашення та умови будь-якого кредиту Україні будуть визначатися конкретною угодою.

За словами дипломатів та офіційних осіб ЄС, фінансові посланці ЄС мають обговорити варіанти та обрати шлях уперед на зустрічі у четвер.

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