Суха та холодна зима: попит на газ у Європі може зрости через низькі температури, — WSJ

За словами журналістів, прогнози говорять про те, що вартість газу в Європі може не повернутись до тих показників, які були зафіксовані влітку.

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Один з перших сезонних прогнозів, що ретельно відстежуються, говорить про те, що Великобританію і Північ Європи очікує суха і холодна погода під час зими. Це може посилити тиск на уряди та компанії, які керують постачанням природного газу на континенті. Про це пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що метеорологічне управління Великобританії заявило, що існує підвищена ймовірність того, що наступні три місяці будуть холоднішими, ніж зазвичай, із середньою температурою від 4 до трохи нижче 6 градусів за Цельсієм. Це трохи нижче за середній показник за останні п'ять років. Агентство прогнозів додало, що погода, ймовірно, буде більш сухою, ніж зазвичай, із меншою ймовірністю злив у період з листопада по січень.

Журналісти зазначили, що жоден прогноз не є остаточним, і так звані сезонні прогнози містять застереження. Вони не такі точні, як прогнози терміном від одного до п'яти днів.

Як заявила головний економіст із сировинних товарів у Capital Economics Керолайн Бейн, все говорить про те, що попит на газ, пов'язаний із опаленням, зростатиме.

"Люди не збираються вимикати опалення, якщо їм холодно, і тому ми, ймовірно, матимемо стійкий попит, пов'язаний із опаленням", — сказала вона.

Видання пише, що ціни на газ продовжили нещодавнє зниження у понеділок, викликане великими запасами палива, які нагромадила Європа протягом року. Орієнтовні оптові ціни на газ у Нідерландах знизилися на 9%. Ціни у Великій Британії впали на 7%.

Повідомляється, що ф'ючерсні контракти припускають, що газ стане дорожчим, коли температура взимку впаде. Ціни не повернуться до показників, зафіксованих у серпні.

Журналісти нагадали, що після вторгнення Росії до України Європа спробувала відмовитись від залежності від російського газу. Тим часом Москва значною мірою перекрила кран, щоб помститися за санкції. Це викликало боротьбу урядів та комунальних служб за використання газу з інших джерел та заохочення жителів та підприємств до економії палива.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ ракетами та дронами атакували 10 українських областей. У чотирьох регіонах, за словами прем’єр-міністра, вже здійснюються аварійні відключення електроенергії.

Ще нагадаємо, що Росія не може знайти покупців для своєї нафти. За останні чотири тижні обсяги закупівель російської нафти з боку Китаю, Туреччини та Індії знизилися.

Також повідомлялося, що в НБУ спрогнозували ситуацію на ринку палива. Нацбанк прогнозує, що у 2023 році автомобільне паливо (бензин, дизельне паливо та автогаз) подорожчає на 20%.