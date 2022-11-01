Сухая и холодная зима: спрос на газ в Европе может вырасти из-за низких температур, — WSJ

По словам журналистов, прогнозы говорят о том, что стоимость газа в Европе может не вернуться к тем показателям, которые были зафиксированы летом.

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Один из первых тщательно отслеживаемых сезонных прогнозов говорит о том, что Великобританию и Север Европы ожидает сухая и холодная погода во время зимы. Это может усилить давление на правительства и компании, управляющие поставками природного газа на континенте. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что метеорологическое управление Великобритании заявило, что существует повышенная вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее, чем обычно, со средней температурой от 4 до чуть ниже 6 градусов по Цельсию. Это немного ниже среднего показателя за последние пять лет. Агентство прогнозов добавило, что погода, вероятно, будет более сухой, чем обычно, с меньшей вероятностью проливных дождей в период с ноября по январь.

Журналисты отметили, что ни один прогноз не является окончательным, и так называемые сезонные прогнозы, содержат оговорки. Они не так точны, как прогнозы на срок от одного до пяти дней.

Как заявила главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бейн, все говорит о том, что спрос на газ, связанный с отоплением, будет расти.

"Люди не собираются выключать отопление, если им холодно, и поэтому мы, вероятно, получим устойчивый спрос, связанный с отоплением", — сказала она.

Издание пишет, что цены на газ продолжили недавнее снижение в понедельник, вызванное большими запасами топлива, которые Европа накопила в течение года. Ориентировочные оптовые цены на газ в Нидерландах упали на 9%. Цены в Великобритании упали на 7%.

Сообщается, что фьючерсные контракты предполагают, что газ станет дороже, когда температура зимой упадет. Цены не вернутся к показателям, зафиксированным в августе.

Журналисты напомнили, что после вторжения России в Украину Европа попыталась отказаться от зависимости от российского газа. Тем временем Москва в значительной степени перекрыла кран в отместку за санкции. Это вызвало борьбу правительств и коммунальных служб за использование газа из других источников и поощрение жителей и предприятий к экономии топлива.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ ракетами и дронами атаковали 10 украинских областей. В четырех регионах, по словам премьер-министра, уже осуществляются аварийные отключения электроэнергии.

Еще напомним, что Россия не может найти покупателей для своей нефти. Издание пишет, что за последние четыре недели объемы закупок российской нефти со стороны Китая, Турции и Индии снизились.

Также сообщалось, что в НБУ спрогнозировали ситуацию на рынке топлива. Нацбанк прогнозирует, что в 2023 году автомобильное топливо (бензин, дизельное топливо и автогаз) подорожает на 20%.