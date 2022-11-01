"Мобилизована как можно скорее": в ЕС рассказали, как Украина получит 18 млрд евро, — Politico

Издание пишет, что существует три варианта финансирования дефицита государственного бюдтежа Украины.

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Европейская комиссия изложила три способа, которыми страны ЕС могут оказать финансовую поддержку Украине в условиях войны с Россией. Об этом пишет издание Politico.

В документе говорится, что Евросоюз будет помогать Украине, так как она еще долго будет испітівать высокие потребности в финансировании.

Сообщается, что Комиссия хочет привлечь до 18 миллиардов евро в виде кредитов и грантов, чтобы помочь профинансировать около половины ожидаемого дефицита бюджета Украины в 2023 году, равного 38-40 миллиардам долларов. Согласно проекту, выплаты будут производиться каждый квартал, начиная с января, "если это возможно".

Какие варианты финансирования?

Первый вариант, заключается в том, чтобы занять деньги под так называемый запас, или разницу между максимальной суммой, которую блок может потребовать от стран ЕС, и фактическими расходами ЕС. Комиссия описывает как наиболее выгодный.

вариант, заключается в том, чтобы занять деньги под так называемый запас, или разницу между максимальной суммой, которую блок может потребовать от стран ЕС, и фактическими расходами ЕС. Комиссия описывает как наиболее выгодный. Второй вариант — это повторение использовавшегося до сих пор метода, когда страны предоставляют бюджетные гарантии Комиссии. Но на этот раз национальные гарантии должны будут покрывать 100 процентов суммы — вместо 61 процента, как это было ранее. Такой вариант может занять несколько месяцев.

вариант — это повторение использовавшегося до сих пор метода, когда страны предоставляют бюджетные гарантии Комиссии. Но на этот раз национальные гарантии должны будут покрывать 100 процентов суммы — вместо 61 процента, как это было ранее. Такой вариант может занять несколько месяцев. Третий и последний вариант аналогичен второму, но без предоставления встречных гарантий. Вместо этого в случае дефолта Комиссии потребуется сократить запланированные расходы ЕС. Кроме того, это потребует, чтобы Комиссия брала взаймы и давала взаймы, а это означает, что "срок погашения и условия любого кредита Украине будут определяться конкретной сделкой.

По словам дипломатов и официальных лиц ЕС, финансовые посланники ЕС должны обсудить варианты и выбрать путь вперед на встрече в четверг.

Ранее Фокус сообщал, что в Раде назвали ущерб для ВВП Украины от воздушных тревог. Глава финкомитета парламента Даниил Гетманцев убежден, что на предприятиях государственного и частного сектора экономики необходимо организовать работу таким образом, чтобы обеспечить производство необходимой для победы продукции.

Также сообщалось, что спрос на газ в Европе может вырасти из-за низких температур. По словам журналистов, прогнозы говорят о том, что стоимость газа в Европе может не вернуться к тем показателям, которые были зафиксированы летом.