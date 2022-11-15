Відключення світла в Україні: на скільки українці знизили споживання електроенергії

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, ситуація з електропостачанням на Київщині та північно-східних областях України все ще залишається складною.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що українці прислухалися до заклику влади та скоротили споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

За словами Андрія Геруса, у масштабах усієї країни йдеться про щоденну економію майже 10% електроенергії — 1,4 тис. МВт.

"Хмельницька АЕС працює з потужністю 2 тис. МВт. Тобто населення заощаджує понад половину потужності ХАЕС", — розповів Андрій Герус.

Попри зусилля енергетиків та старання всіх українців, найскладніша ситуація з електропостачанням, за словами Геруса, спостерігається на Київщині та північно-східних областях України, а саме:

у Чернігівській;

у Сумській;

у Полтавській;

у Харківській;

у Черкаській.

Нагадаємо, графіки відключень від електроенергії в Україні можуть стабілізувати, проте лише у разі відсутності нових потрясінь для енергосистеми, і якщо оператору "Укренерго" вдасться побудувати прогнози щодо рівня виробництва та споживання електроенергії в Україні. Про це пише Фокусу новій статті "Жити за розкладом. Коли українцям нададуть реальні графіки відключень електроенергії".

Раніше повідомлялося, що росіяни залишили без світла окуповану частину Запоріжжя. Міський голова заявив, що проблеми спостерігаються у жителів Енергодара, Токмака, Пологів, Більмака та найближчих сіл. Знеструмлено частину Мелітопольського району.

Тим часом війська РФ відводять свої сили далі від лівого берега Дніпра на 15-20 км, а ЗСУ беруть під вогневий контроль логістичні шляхи постачання ворога.