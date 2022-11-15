Отключения света в Украине: на сколько украинцы снизили потребление электроэнергии

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, ситуация с электроснабжением на Киевщине и северо-восточных областях Украины все еще остается сложной.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что украинцы прислушались к призыву властей и сократили потребление электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По словам Андрея Геруса, в масштабах всей страны речь идет о ежедневной экономии почти 10% электроэнергии– 1,4 тыс. МВт.

"Хмельницкая АЭС работает с мощностью 2 тыс. МВт. То есть население экономит более половины мощности ХАЭС", — рассказал Андрей Герус.

Несмотря на усилие энергетиков и старания всех украинцев, самая сложная ситуация с электроснабжением, по словам Геруса, наблюдается на Киевщине и северо-восточных областях Украины, а именно:

в Черниговской;

в Сумской;

в Полтавской;

в Харьковской;

в Черкасской.

Напомним, графики отключений от электроэнергии в Украине могут стабилизировать, однако только в случае отсутствия новых потрясений для энергосистемы, и если оператору "Укрэнерго" удастся построить прогнозы по уровню производства и потребления электроэнергии в Украине. Об этом пишет Фокус в новой статье "Жить по расписанию. Когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии".

Ранее сообщалось, что россияне оставили без света оккупированную часть Запорожья. Городской глава заявил, что проблемы наблюдаются у жителей Энергодара, Токмака, Пологов, Бильмака и ближайших сел. Обесточена часть Мелитопольского района.

Тем временем войска РФ отводят свои силы далее от левого берега Днепра на 15-20 км, а ВСУ берут под огневой контроль логистические пути снабжения врага.