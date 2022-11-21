Воїни світла: як український бізнес долає виклики частих блекаутів

Енергетичний тероризм Росії продовжується. Як працює Розетка, Нова Пошта, Сільпо, Sport Life, а також інші ритейлери та IT-фахівці під час вимкнення електроенергії?

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Український бізнес намагається знайти можливість для продовження роботи під час частих відключень електроенергії через руйнацію Росією частини енергетичної інфраструктури. У новому огляді Фокусу "Генератор на допомогу. Як магазини та ресторани рятуються від регулярних відключень електроенергії" Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), перераховує кроки, які робить бізнес у відповідь на виклики блекаутів:

підготовка резервного обладнання і запасів сировини, палива та матеріалів;

пристрій автономного опалення та електропостачання;

організація резервних каналів зв'язку;

консервація частини або всього обладнання та приміщень;

скорочення запасів продукції;

винесення необхідної роботи інфраструктури за кордон.

Завдяки таким заходам дедалі більше підприємств не припиняють своєї діяльності під час частих перебоїв з електроенергією. Наприклад, відділення "Нової пошти" в Києві, яке оглядачка Фокусу відвідала під час відключення світла, продовжувало працювати завдяки генератору, який голосно шумів навулиці перед входом. У приміщенні панувала напівтемрява і відвідувачі підсвічували собі ліхтариками смартфонів, але комп'ютери, термінали й інше обладнання забезпечувало безперебійне отримання і відправлення посилок. У "Новій пошті", де багато відділень вже обладнано генераторами, також повідомляють, що відключення світла не впливають на роботу поштоматів компанії.

[ + – ] Електроенергія від генератора коштує бізнесу в 4-5 разів дорожче, ніж від мережі Фото: Марiя Бабенко

Тим часом, Владислав Чечоткін, співзасновник ROZETKA, у своєму профілі у фейсбуці розповідає, що вже понад 100 магазинів ROZETKA обладнано генераторами та старлінками, а до кінця тижня [20 листопада] таких точок уже буде понад 170.

"Хтось приходить зі своїм чайником і просить закип'ятити води, хтось сідає у кутку, щоб зарядити повербанк, хтось просто хоче побути довше, бо є світло", — ділився враженнями про роботу під час блекаутів Владислав Чечоткін. Бізнесмен також розповідає про жінку, яка прийшла в магазин зі своєю м'ясорубкою та м'ясом і попросила дати їй можливість докрутити фарш, бо вона вже почала робити котлети.

Українські ІТ-компанії, які демонструють стійкість та ефективність в умовах війни, тепер пристосовуються ще й до вимкнення світла. В Асоціації "IT Ukraine" Фокус розповідають про такі кроки ІТ-бізнесу:

ключові системи, заведені в "хмару";

диверсифікація мережі інтернет-провайдерів і Starlink;

оснащення офісів для безперервної роботи та проживання команд;

поширення практики шерингу офісів;

диверсифікація офісів в Україні та за кордоном за принципом розподілених команд і гібридного формату роботи;

обладнання офісних приміщень генераторами тощо.

Супермаркети також озброюються генераторами. Станом на 14 листопада у мережі "Сільпо", за інформацією компанії, під час відключення світла продовжують працювати 50 супермаркетів у 23 населених пунктах. Їх кількість планують збільшити до 100, а охоплення населених пунктів розширити до 40. Для цього в компанії вже замовили велику партію дизельних генераторів. Але навіть після збільшення кількості "світлих" магазинів до 100 їх частка становитиме лише трохи більше третини мережі "Сільпо", яка налічує 296 супермаркетів.

Фітнес-клуби мережі Sport Life не працюють під час відключення світла. Для оповіщення клієнтів там створили сторінку з оперативним оновленням про наявність електропостачання і водопостачання у тому чи іншому клубі. У соцмережах запитують, чи планує компанія придбати генератори або акумуляторні лампи, щоб не припиняти діяльність? Їм відповідають, що клуби шукають альтернативні варіанти роботи.

[ + – ] Без електроенергії забезпечити роботу басейну та спа-центру дуже непросто

Справді, далеко не всі компанії мають можливість налагодити роботу під час відключення електроенергії. Одним перешкоджає висока енергоємність виду бізнесу, іншим відсутність коштів. Докладніше про проблеми, з якими стикаються підприємці через часті блекаути читайте в новому огляді Фокусу "Генератор на допомогу. Як магазини та ресторани рятуються від регулярних відключень електроенергії". Раніше Фокус писав про те, як до ситуації в країні пристосовуються банки.

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