Воїни світла: як український бізнес долає виклики частих блекаутів
Енергетичний тероризм Росії продовжується. Як працює Розетка, Нова Пошта, Сільпо, Sport Life, а також інші ритейлери та IT-фахівці під час вимкнення електроенергії?
Український бізнес намагається знайти можливість для продовження роботи під час частих відключень електроенергії через руйнацію Росією частини енергетичної інфраструктури. У новому огляді Фокусу "Генератор на допомогу. Як магазини та ресторани рятуються від регулярних відключень електроенергії" Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), перераховує кроки, які робить бізнес у відповідь на виклики блекаутів:
- підготовка резервного обладнання і запасів сировини, палива та матеріалів;
- пристрій автономного опалення та електропостачання;
- організація резервних каналів зв'язку;
- консервація частини або всього обладнання та приміщень;
- скорочення запасів продукції;
- винесення необхідної роботи інфраструктури за кордон.
Завдяки таким заходам дедалі більше підприємств не припиняють своєї діяльності під час частих перебоїв з електроенергією. Наприклад, відділення "Нової пошти" в Києві, яке оглядачка Фокусу відвідала під час відключення світла, продовжувало працювати завдяки генератору, який голосно шумів навулиці перед входом. У приміщенні панувала напівтемрява і відвідувачі підсвічували собі ліхтариками смартфонів, але комп'ютери, термінали й інше обладнання забезпечувало безперебійне отримання і відправлення посилок. У "Новій пошті", де багато відділень вже обладнано генераторами, також повідомляють, що відключення світла не впливають на роботу поштоматів компанії.
Тим часом, Владислав Чечоткін, співзасновник ROZETKA, у своєму профілі у фейсбуці розповідає, що вже понад 100 магазинів ROZETKA обладнано генераторами та старлінками, а до кінця тижня [20 листопада] таких точок уже буде понад 170.
"Хтось приходить зі своїм чайником і просить закип'ятити води, хтось сідає у кутку, щоб зарядити повербанк, хтось просто хоче побути довше, бо є світло", — ділився враженнями про роботу під час блекаутів Владислав Чечоткін. Бізнесмен також розповідає про жінку, яка прийшла в магазин зі своєю м'ясорубкою та м'ясом і попросила дати їй можливість докрутити фарш, бо вона вже почала робити котлети.
Українські ІТ-компанії, які демонструють стійкість та ефективність в умовах війни, тепер пристосовуються ще й до вимкнення світла. В Асоціації "IT Ukraine" Фокус розповідають про такі кроки ІТ-бізнесу:
- ключові системи, заведені в "хмару";
- диверсифікація мережі інтернет-провайдерів і Starlink;
- оснащення офісів для безперервної роботи та проживання команд;
- поширення практики шерингу офісів;
- диверсифікація офісів в Україні та за кордоном за принципом розподілених команд і гібридного формату роботи;
- обладнання офісних приміщень генераторами тощо.
Супермаркети також озброюються генераторами. Станом на 14 листопада у мережі "Сільпо", за інформацією компанії, під час відключення світла продовжують працювати 50 супермаркетів у 23 населених пунктах. Їх кількість планують збільшити до 100, а охоплення населених пунктів розширити до 40. Для цього в компанії вже замовили велику партію дизельних генераторів. Але навіть після збільшення кількості "світлих" магазинів до 100 їх частка становитиме лише трохи більше третини мережі "Сільпо", яка налічує 296 супермаркетів.
Фітнес-клуби мережі Sport Life не працюють під час відключення світла. Для оповіщення клієнтів там створили сторінку з оперативним оновленням про наявність електропостачання і водопостачання у тому чи іншому клубі. У соцмережах запитують, чи планує компанія придбати генератори або акумуляторні лампи, щоб не припиняти діяльність? Їм відповідають, що клуби шукають альтернативні варіанти роботи.
Справді, далеко не всі компанії мають можливість налагодити роботу під час відключення електроенергії. Одним перешкоджає висока енергоємність виду бізнесу, іншим відсутність коштів. Докладніше про проблеми, з якими стикаються підприємці через часті блекаути читайте в новому огляді Фокусу "Генератор на допомогу. Як магазини та ресторани рятуються від регулярних відключень електроенергії". Раніше Фокус писав про те, як до ситуації в країні пристосовуються банки.Важливо