Воины света: как украинский бизнес преодолевает вызовы частых блэкаутов

Энергетический терроризм России продолжается. Как работает Розетка, Нова Пошта, Сільпо, Sport Life, а также другие ритейлеры и IT-специалисты во время отключений электроэнергии?

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Украинский бизнес пытается найти возможность для продолжения работы во время частых отключений электроэнергии из-за разрушения Россией части энергетической инфраструктуры. В новом обзоре Фокуса "Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии" Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), перечисляет следующие шаги, которые предпринимает бизнес в ответ на вызовы блэкаутов:

подготовка резервного оборудования и запасов сырья, топлива и материалов;

устройство автономного отопления и электроснабжения;

организация резервных каналов связи;

консервация части или всего оборудования и помещений;

сокращение запасов продукции;

вынесение необходимой для работы инфраструктуры за границу.

Благодаря таким мерам все больше предприятий не прекращают свою деятельность во время частых перебоев с электроэнергией. Например, отделение "Новой пошты" в Киеве, которое обозреватель Фокуса посетила во время отключения света, продолжало работать благодаря генератору, который громко шумел на улице перед входом. В помещении царил полумрак и посетители подсвечивали себе фонариками смартфонов, но компьютеры, терминалы и другое оборудование обеспечивало бесперебойное получение и отправку посылок. В "Новой поште", где многие отделения уже оборудованы генераторами, также сообщают, что отключения света не влияют на работу почтоматов компании.

[ + – ] Электроэнергия от генератора обходится бизнесу в 4-5 раз дороже, чем от сети Фото: Мария Бабенко

Тем временем, Владислав Чечеткин, соучредитель ROZETKA, в своем профиле в "Фейсбук" рассказывает, что уже более 100 магазинов ROZETKA оборудованы генераторами и старлинками, а к концу недели [20 ноября] таких точек уже будет более 170.

"Кто-то приходит со своим чайником и просит вскипятить воды, кто-то садится в углу, чтобы зарядить повербанк, кто-то просто хочет побыть дольше, потому что есть свет", — делился впечатлениями о работе во время блэкаутов Владислав Чечеткин. Бизнесмен также рассказывает о женщине, которая пришла в магазин со своей мясорубкой и мясом и попросила дать ей возможность докрутить фарш, так как она уже начала делать котлеты.

Украинские ІТ-компании, демонстрирующие устойчивость и эффективность в условиях войны, теперь приспосабливаются еще и к отключениям света. В Ассоциации "IT Ukraine" Фокусу рассказывают о следующих шагах ІТ-бизнеса:

заведение в "облако" ключевых систем;

диверсификация сети интернет-провайдеров и Starlink;

оснащение офисов для непрерывной работы и проживания команд;

распространение практики шеринга офисов;

диверсификация офисов в Украине и за рубежом по принципу распределенных команд и гибридного формата работы;

оборудование офисных помещений генераторами и др.

Супермаркеты тоже вооружаются генераторами. По состоянию на 14 ноября в сети "Сільпо", по информации компании, во время отключения света продолжают работать 50 супермаркетов в 23 населенных пунктах. Их количество планируют увеличить до 100, а охват населенных пунктов расширить до 40. Для этого в компании уже заказали большую партию дизельных генераторов. Но даже после увеличения количества "светлых" магазинов до 100 их доля составит лишь немногим более трети сети "Сільпо", которая насчитывает 296 супермаркетов.

При этом фитнес-клубы сети Sport Life не работают во время отключения света. Для оповещения клиентов там создали страницу с оперативным обновлением о наличии электроснабжения и водоснабжения в том или ином клубе. В соцсетях спрашивают, планирует ли компания приобрести генераторы или аккумуляторные лампы, чтобы не прекращать деятельность? Им отвечают, что клубы ищут альтернативные варианты работы.

[ + – ] Без электроэнергии обеспечить работу бассейна и спа-центра весьма непросто

Действительно, далеко не все компании имеют возможность наладить работу во время отключений электроэнергии. Одним препятствует высокая энергоемкость вида бизнеса, другим — отсутствие средств. Подробнее о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели из-за частых блэкаутов читайте в новом обзоре Фокуса "Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии". Ранее Фокус писал о том, как к ситуации в стране приспосабливаются банки.

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