Блекаут в Україні: "Укренерго" готується виставити РФ рахунок

За словами директора з правових питань компанії Максима Юркова, "Укренерго" вже має досвід судів з РФ щодо завданих збитків енергетичній системі України.

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"Укренерго" виставить Росії рахунок за знищені під час ракетного обстрілу об'єкти енергетичної інфраструктури. Таку заяву зробив директор із правових питань компанії Максим Юрков під час виступу на Business & Legal Energy Forum.

"Ми фіксуємо всі пошкодження в реальному часі, щодня. Складаємо кошторис і найближчим часом ми виставимо рахунок росіянам за знищені наші об'єкти", — сказав Юрков.

За його словами, НЕК "Укренерго" зараз уже розробляється правовий механізм, завдяки якому компанія зможе захистити свої інтереси щодо компенсацій за завдану шкоду.

Юрков також додав, що компанія уже має досвід виставлення рахунків Російській Федерації.

"Бо ми одні з небагатьох судилися і продовжуємо цей процес щодо наших активів у Криму", — уточнив він.

Блекаут у країні: як Україна пройшла енергетичний колапс

23 листопада ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами, внаслідок чого більшість споживачів були на тривалий період позбавлені постачання електроенергії.

Ракетні удари ЗС РФ призвели до пошкоджень на підстанціях, високовольтних лініях, а також деяких об'єктах генерації (виробників електроенергії). Роботу припинили навіть АЕС.

У Києві для багатьох жителів блекаут затягнувся на добу і навіть довше, а в інших містах і селах електропостачання не було від 12 до 74 години.

Проте апокаліпсису не трапилося — блекаут не затягнувся на тижні. І хоча ситуація, як і раніше, непроста, вже 25-26 листопада світло повернулося в більшість українських будинків і квартир.

Нагадаємо, у Євросоюзі мають намір створити спеціалізований суд для розслідування і притягнення до відповідальності винних у злочинах, скоєних Росією в Україні. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, РФ та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки. Євросоюз уже заблокував 300 млрд євро Центробанку та 19 млрд євро на рахунках бізнесменів.

Раніше Фокус писав, що голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про наслідки обстрілу України Росією 23 листопада. За його словами, окупанти хочуть спричинити в країні гуманітарну катастрофу.