Блэкаут в Украине: "Укрэнэрго" готовится выставить РФ счет

По словам директора по правовым вопросам компании Максима Юркова, "Укрэнэрго" уже имеет опыт судов с РФ по поводу нанесений ущерба энергетической системе Украины.

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"Укрэнэрго" выставит России счет за уничтоженные во время ракетных обстрелов объекты энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал директор по правовым вопросам компании Максим Юрков во время выступления на Business & Legal Energy Forum.

"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты", — сказал Юрков.

По его словам, НЭК "Укрэнэрго" сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.

Юрков также добавил, что у компании уже есть опыт выставления счетов Российской Федерации.

"Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", — уточнил он.

Блэкаут в стране: как Украина прошла энергетический коллапс

23 ноября ВС РФ массированно атаковали Украину ракетами, в результате чего большинство потребителей были на длительный период лишены поставок электроэнергии.

Ракетные удары ВС РФ привели к повреждениям на подстанциях, высоковольтных линиях, а также на некоторых объектах генерации (производителей электроэнергии). Работу прекратили даже АЭС.

В Киеве для многих жителей блэкаут затянулся на сутки и даже дольше, а в других городах и селах электроснабжения не было от 12 до 74 часов.

Однако апокалипсиса не случилось – блэкаут не затянулся на недели. И хотя ситуация по-прежнему непростая, уже 25-26 ноября свет вернулся в большинство украинских домов и квартир.

Напомним, в Евросоюзе намерены создать специализированный суд для расследования и привлечения к ответственности виновных в преступлениях, совершенных Россией в Украине. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, РФ и ее олигархи должны возместить Украине ущерб. Евросоюз уже заблокировал 300 млрд евро Центробанка и 19 млрд евро на счетах бизнесменов.

Ранее Фокус писал, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о последствиях обстрела Украины Россией 23 ноября. По его словам, оккупанты хотят вызвать в стране гуманитарную катастрофу.