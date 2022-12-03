Відключення надовго: скільки триватимуть блекаути у разі нових ракетних атак

Оскільки загрози ракетного обстрілу з боку ЗС РФ залишаються, такі блекаути — тривалі відключення світла — можуть продовжитися в різних регіонах, як мінімум, від 12 до 48 годин.

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В Україні активно йде обговорення підготовки нових атак росіян на енергетичну інфраструктуру України, в результаті яких країна може поринути в нові блекаути. Деякі експерти вважають, що з кожним новим блекаутом енергетикам усе складніше відновити роботу енергосистеми. Про це пише Фокус у статті "Уроки блекауту. Як Україна пройшла енергетичний колапс і що буде з відключеннями".

"Якщо нові масовані атаки повторяться, то кількість потрібних для відновлення системи днів зростатиме. І ми побачимо знову відключення всіх АЕС", — упевнений експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Однак, незважаючи на наявні для енергетики країни актуальні загрози, ніхто з опитаних Фокусом експертів не чекає на повний апокаліпсис у разі нового блекауту — відключення більшості споживачів на 7-10 днів і більше. Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит у системі зберігатиметься навіть за умови відсутності нових серйозних ушкоджень, але навіть якщо дефіцит зросте до 50%, тривалих відключень споживачів все одно не буде.

Якщо не буде нових великих пошкоджень об'єктів енергоінфраструктури, то взимку дефіцит може становити в середньому близько 25%. Залежно від погодних умов та інших факторів, але дефіцит буде. Якщо будуть потужні удари, то вже дефіцит може зростати до понад 50% потреб. І відключення споживачів можуть бути від 12 годин до 2-3 діб. Це вже можна прогнозувати, оскільки ми знаємо, як працюють *ашистські війська. Двічі на місяць може бути дефіцит вище 50% і він може тривати до 3 діб. Цей сценарій може бути до кінця лютого", — вважає Володимир Омельченко.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко впевнений, що за наступних блекаутів збільшення необхідного для відновлення системи терміну не відбудеться, а у разі нової атаки ЗС РФ та нового блекауту енергетики зможуть відновити електропостачання за 12-16 годин. "Умов для збільшення терміну, потрібного на відновлення після блекауту, я не бачу. Той стан, в якому сьогодні знаходиться енергосистема, дозволяє вважати, що протягом 12-16 годин ми зможемо відновити цілісність системи та розпочати її об'єднання. Якщо блекаут буде, то він буде схожим на нинішній. Може бути гіршим, але для цього має бути дуже масована атака і дуже багато факторів мають одночасно скластися несприятливо", — зазначив Олександр Харченко.

Важливо

Уроки блекауту. Як Україна пройшла перший блекаут і що буде з відключеннями

Як раніше повідомлялося, "Укренерго" виставить Росії рахунок за знищені під час ракетного обстрілу об'єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала країни Євросоюзу терміново передати Україні високовольтні трансформатори та генератори, щоб відновити енергосистему після ракетних ударів росіян.