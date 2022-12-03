Отключения надолго: сколько продлятся блэкауты в случае новых ракетных атак

Поскольку угрозы ракетных обстрелов со стороны ВС РФ остаются, следующие блэкауты – длительные отключения света – могут продлиться в разных регионах, как минимум, от 12 до 48 часов.

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В Украине активно идет обсуждение готовящихся новых атак россиян на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которых страна может погрузиться в новые блэкауты. Некоторые эксперты считают, что с каждым новым блэкаутом энергетикам будет все сложнее восстановить работу энергосистемы. Об этом пишет Фокус в статье "Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями".

"Если новые массированные атаки повторятся, то количество нужных для восстановления системы дней будет расти. И мы увидим снова отключения всех АЭС", — уверен эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Однако, несмотря на существующие для энергетики страны актуальные угрозы, никто из опрошенных Фокусом экспертов не ожидает полного апокалипсиса в случае нового блэкаута – отключения большинства потребителей на 7-10 дней и более. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит в системе будет сохраняться даже при условии отсутствия новых серьезных повреждений, но даже если дефицит вырастет до 50%, длительных отключений потребителей все равно не будет.

"Если не будет новых больших повреждений объектов энергоинфраструктуры, то зимой дефицит может составлять в среднем около 25%. В зависимости от погодных условий и других факторов, но дефицит будет. Если будут мощные удары, то уже дефицит может расти до свыше 50% потребностей. И отключения потребителей могут быть от 12 часов до 2-3 суток. Это уже можно прогнозировать, так как мы знаем, как работают *ашистские войска. Дважды в месяц может быть дефицит выше 50% и он может продолжаться до 3 суток. Этот сценарий может быть до конца февраля", — считает Владимир Омельченко.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко уверен, что при следующих блэкаутах увеличения необходимого для восстановления системы срока не произойдет, а в случае новой атаки ВС РФ и нового блэкаута энергетики смогут восстановить электроснабжение на 12-16 часов. "Условий для увеличения срока, нужного на восстановление после блэкаута, я не вижу. То состояние, в котором сегодня находится энергосистема, позволяет полагать, что в течение 12-16 часов мы сможем восстановить целостность системы и начать ее объединение. Если блэкаут будет, то он будет похожим на нынешний. Может быть хуже, но для этого должна быть очень массированная атака и очень много факторов должны одновременно сложиться неблагоприятно", — отметил Александр Харченко.

Важно

Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями

Как ранее сообщалось, "Укрэнэрго" выставит России счет за уничтоженные во время ракетных обстрелов объекты энергетической инфраструктуры.

Напомним, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза срочно передать Украине высоковольтные трансформаторы и генераторы, чтобы восстановить энергосистему после ракетных ударов россиян.