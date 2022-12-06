Майже $28 млрд: міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень, — НБУ

Допомога від міжнародних партнерів і не дуже активний продаж валюти Нацбанком дозволив покращити ситуацію з резервами, повідомив регулятор.

Related video

Станом на 1 грудня міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали 27 951 400 000 доларів — це більше, ніж на початку повномасштабної війни проти України. На ранок 24 лютого цей показник становив 27 422 200 000 доларів. Про це повідомив Національний банк України.

Регулятор повідомив, що у листопаді міжнародні резерви зросли на 10,7%. Причиною цього стали регулярні надходження допомоги від міжнародних партнерів на тлі меншого обсягу продажу валюти Нацбанком та помірним борговим виплатам України в іноземній валюті.

У листопаді на рахунки уряду в Нацбанку надійшло понад 4,6 млрд доларів, з яких:

2,53 млрд — від Європейського Союзу;

1,5 млрд — від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

517,8 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

69,1 млн — від інших міжнародних кредиторів.

Уряд України, зі свого боку, виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 605,0 млн доларів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Угорщина заблокувала надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році під час засідання міністрів фінансів Європейського Союзу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Нацбанк України збирається переглянути прогноз зростання економіки через масований ракетний обстріл з боку військ РФ і блекаутів.