Бізнес проти блекауту: Київ лідирує за кількістю нових підприємств та ФОПів

Попри масовані ракетні обстріли ЗС РФ, які ціляться і по столиці, більшість нових зареєстрованих ФОПів — у Києві. Основні види діяльності нового бізнесу — торгівля та ІТ.

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Українці навіть за умов блекауту змогли не лише налагодити бізнес-процеси, а й зареєстрували 33 тис. нових ФОПів та майже 5,5 тис. юросіб. Про це йдеться у повідомленні сервісу YouControl Market, аналітики якого досліджували, які сфери та регіони обирали з першого жовтня до тридцятого листопада нові українські компанії.

За даними дослідження, з першого жовтня по тридцяте листопада в Україні зареєстрували трохи більше ніж 33 тис. ФОПів та близько 5,5 тис. юросіб.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року приріст нових компаній та ФОП трохи знизився. Зокрема тоді зареєстрували близько 9 тис. компаній, це на 40% більше. А фізосіб-підприємців у жовтні-вересні 2021-го зареєструвалося близько 44, 5 тис., що на 26% більше за показник 2022 року.

Найактивнішим регіоном реєстрації нових компаній та ФОПів стала столиця. Тут за жовтень-листопад зареєстровано близько 2 тис. компаній та 5 тисяч ФОПів. До трійки лідерів зі створення нового бізнесу увійшли Львівська (9,4%) та Дніпропетровська область (7%). За кількістю нових ФОПів на другому місці після Києва — Львівська область (8,6%), а на третьому — Дніпропетровська (8,4%).

Як повідомили аналітики YouControl Market, найчастіше своїм видом діяльності нові підприємства та ФОП вибирали оптову та роздрібну торгівлю — на такий вид діяльності припало 27% юросіб та 36% фізосіб-підприємців.

[ + – ] Оптову та роздрібну торгівлю обрали у жовтні-листопаді 27% юросіб та 36% фізосіб-підприємців Фото: Getty Images

У дослідженні наголошується, що за два осінні місяці в Україні — приріст нових компаній у сфері ІТ. Серед новостворених цю сферу обрали майже 20% ФОПів та 5% підприємств.

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За словами доктора економічних наук Романа Корнилюка, статистичні дані щодо відкриття нового бізнесу свідчать про те, що економіка України виявилася досить стресостійкою до впливу зовнішніх шоків воєнного часу, адже нові компанії та ФОПи, хоч і з нижчими темпами, але продовжували реєструватися восени 2022 року.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні пройшли реєстрацію близько 170 тисяч нових ФОПів.

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