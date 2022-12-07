Бизнес против блэкаута: Киев лидирует по количеству новых предприятий и ФОПов

Несмотря на массированные ракетные обстрелы ВС РФ, которые целятся и по столице, большинство новых зарегистрированных ФОПов – в Киеве. Основные виды деятельности нового бизнеса – торговля и IT.

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Украинцы даже в условиях блэкаута смогли не только наладить бизнес-процессы, но и зарегистрировали 33 тыс. новых ФОПов и почти 5,5 тыс. юрлиц. Об этом идет речь в сообщении сервиса YouControl Market, аналитики которого исследовали, какие сферы и регионы выбирали с первого октября по тридцатое ноября новые украинские компании.

По данным исследования, с первого октября по тридцатое ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 33 тыс. ФОПов и около 5,5 тыс. юрлиц.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года прирост новых компаний и ФОПов немного снизился. В частности, тогда было зарегистрировано около 9 тыс. компаний, это на 40% больше. А физлиц-предпринимателей в октябре-сентябре 2021-го зарегистрировалось около 44, 5 тыс., что на 26% больше показателя 2022 года.

Самым активным регионом регистрации новых компаний и ФОПов стала столица. Здесь за октябрь-ноябрь зарегистрировано около 2 тыс. компаний и 5 тысяч ФОПов. В тройку лидеров по созданию нового бизнеса вошли Львовская (9,4%) и Днепропетровская область (7%). По количеству новых ФОПов на втором месте после Киева — Львовская область (8,6%), а на третьем – Днепропетровская (8,4%).

Как сообщили аналитики YouControl Market, наиболее часто своим видом деятельности новые предприятия и ФОПы выбирали оптовую и розничную торговлю – на такой вид деятельности пришлось 27% юрлиц и 36% физлиц-предпринимателей.

[ + – ] Оптовую и розничную торговлю выбрали в октябре-ноябре 27% юрлиц и 36% физлиц-предпринимателей Фото: Getty Images

В исследовании отмечается, что за два осенних месяца в Украине — прирост новых компаний в сфере IТ. Среди вновь созданных эту сферу выбрали почти 20% ФОПов и 5% предприятий.

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По словам доктора экономических наук Романа Корнилюка, статистические данные по открытию нового бизнеса свидетельствуют о том, что экономика Украины оказалась достаточно стрессоустойчивой к воздействию внешних шоков военного времени, ведь новые компании и ФОПы, хотя и с более низкими темпами, но продолжали регистрироваться осенью 2022 года.

Напомним, с 24 февраля в Украине прошли регистрацию около 170 тысяч новых ФОПов.

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