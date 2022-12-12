Винна негода: енергетики пояснили ситуацію зі світлом у Київській області

За інформацією енергетиків, негода залишила без світла 14 населених пунктів повністю та 37 частково.

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У понеділок, 12 грудня, на території Київської області діють аварійні відключення світла. Причина — налипання мокрого снігу та сильний вітер. Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Київські електромережі".

За інформацією енергетиків, негода залишила без світла 14 населених пунктів повністю та 37 частково. Вітер знеструмив 22 лінії електропередач повністю та 10 частково, є проблеми на 525 трансформаторних підстанціях. Аварійні бригади енергетиків ліквідують наслідки негоди.

"Ми направили всі сили та ресурси для боротьби зі стихією та повернення комфорту до кожного будинку нашого клієнта", – зазначили у ДТЕК.

Наголошується, що негода у Київській області збережеться і надалі. За інформацією синоптиків, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, ожеледиця. Але у ДТЕК запевняють: енергетики готові оперативно відновлювати електропостачання у регіоні.

Тим часом в Україні розробили план дій для запобігання колапсу в енергетичній системі, який може спровокувати російська армія своїми ракетними ударами. За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, план розробляли представники Офісу президента, уряду та "Укренерго".

Ця схема впорядкованих дій та заходів допоможе Україні не поринути у блекаут. При цьому сам Олександр Харченко вважає, що реалізація плану залежатиме від тих ушкоджень, які може отримати енергетична система під час наступних ударів російських військових.

"Невідомо, якими будуть наступні хвилі атак, які будуть влучення, яке обладнання вціліє", — уточнив він.

Раніше київські новини повідомляли, що у Києві з 9 грудня запровадили нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони складаються із трьох категорій:

Білий колір на графіку — світло є і в цей час воно гарантоване.

— світло є і в цей час воно гарантоване. Сірий колір на графіку – у цей час гарантовано не буде світла.

– у цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір на графіку – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

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