Виновата непогода: энергетики объяснили ситуацию со светом в Киевской области

По информации энергетиков, непогода оставила без света 14 населенных пунктов полностью и 37 частично.

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В понедельник, 12 декабря, на территории Киевской области действуют аварийные отключения света. Причина — налипание мокрого снега и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети".

По информации энергетиков, непогода оставила без света 14 населенных пунктов полностью и 37 частично. Ветер обесточил 22 линии электропередач полностью и 10 частично, есть проблемы на 525 трансформаторных подстанциях. Аварийные бригады энергетиков ликвидируют последствия ненастья.

"Мы направили все силы и ресурсы для борьбы со стихией и возвращения комфорта в каждый дом нашего клиента", – отметили в ДТЭК.

Отмечается, что непогода в Киевской области сохранится и в дальнейшем. По информации синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. Но в ДТЭК уверяют: энергетики готовы оперативно восстанавливать электроснабжение в регионе.

Тем временем в Украине разработали план действий для избежания коллапса в энергетической системе, который может спровоцировать российская армия своими ракетными ударами. По словам директора Центра исследования энергетики Александр Харченко, план разрабатывали представители Офисе президента, правительства и "Укрэнерго".

Эта схема упорядоченных действий и мероприятий поможет Украине не погрузиться в блэкаут. При этом сам Александр Харченко считае, что реализация плана будет зависеть от тех повреждений, которые энергетическая система может получить во время следующих ударов российских военных.

"Неизвестно, какими будут следующие волны атак, какие будут попадания, какое оборудование уцелеет", — уточнил он.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве с 9 декабря ввели новые графики стабилизационных отключений. Теперь они состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике – свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

– свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано. Серый цвет на графике – в это время гарантированно не будет света.

– в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Также Фокус рассказывал, случится ли в украинских города коммунальный армагеддон этой зимой.