"Це реальність": киянам відключають світло на 10 годин, — ДТЕК

У компанії заявили, що через ранкову атаку на енергетичну інфраструктуру столиці електрика подається для приблизно 20% споживачів.

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Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що ситуація у Києві з подачею електроенергії дуже складна. Так, світло відключають усім трьом групам. Про це Коваленко написав у себе у Facebook.

За його словами, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а тому більшу частину правого берега відключено від електроенергії.

"До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об'єкт, через що світло відсутнє на значній частині правого берега міста і де-не-де в області. Так само страждають усі райони", — написав Коваленко.

Проте, за його словами, всі об'єкти критичної інфраструктури підключено до мережі. Електрика подається приблизно 20% споживачів.

"Чи реальні зараз тривалі відключення в Києві? Так, 10 годин без світла — це, на жаль, реальність на сьогодні", — заявив гендиректор Yasno.

За його словами, енергетики працюють, проте їм не вдається відновити всю пошкоджену інфраструктуру між обстрілами. Коли у столиці повернутися лише до стабілізаційних відключень – невідомо.

Також Коваленко розповів про ситуацію у Дніпрі. Там графіки збилися лише надвечір, але в місті та області електроенергію відключають лише на 3-5 годин на добу.

Зазначимо, що в "Укренерго" заявили, що в центральному регіоні України, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовані суттєвіші обмеження, ніж зазвичай. Там сподіваються, що на кінець наступного дня вдасться підвищити рівень забезпечення споживачів у регіоні на 20-30%.

"Першочергово електроенергію подано на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що Кличко розповів про ситуацію з електроенергією у Києві. За словами мера Києва, у місті також без опалення залишаються близько 3% киян, проте система водопостачання столиці функціонує у звичайному режимі.

Також повідомлялося, що українці масово скаржаться енергетикам на будинки, де не вимикають світло. Мешканці низки регіонів України у зверненнях до енергетик обурюються, що в деяких будинках світло є майже постійно, тоді як інших його може не бути близько доби.