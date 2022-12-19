"Это реальность": киевлянам отключают свет на 10 часов, — ДТЭК

В компании заявили, что из-за утренней атаки на энергетическую инфраструктуру столицы электричество подается для примерно 20% потребителей.

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Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в Киеве с подачей электроэнергии очень сложная. Так, свет отключают всем трем группам. Об этом Коваленко написал у себя в Facebook.

По его словам, был поврежден инфраструктурный объект, а потому большая часть правого берега отключена от электроэнергии.

"Ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего свет отсутствует на значительной части правого берега города и кое-где — в области. Так же страдают все районы", — написал Коваленко.

Однако, по его словам, все объекты критической инфраструктуры подключены к сети. Электричество подается для примерно 20% потребителей.

"Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да,10 часов без света – это, к сожалению, реальность на сегодня", — заявил гендиректор Yasno.

По его словам, энергетики работают, однако у них не получается возобновить всю поврежденную инфраструктуру между обстрелами. Когда в столице вернуться лишь к стабилизационным отключениям – неизвестно.

Также Коваленко рассказал о ситуации в Днепре. Там графики сбились лишь под вечер, но в городе и области электроэнергию отключают лишь на 3-5 часов в сутки.

Отметим, что в "Укрэнерго" заявили, что в центральном регионе Украины, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно. Там надеются, что к концу следующего дня удастся повысить уровень обеспечения потребителей в регионе на 20-30%.

"Первоочередно электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что Кличко рассказал о ситуации с электроэнергией в Киеве. По словам мэра Киева, в городе также без отопления остаются около 3% киевлян, однако система водоснабжения столицы функционирует в обычном режиме.

Также сообщалось, что украинцы массово жалуются энергетикам на дома, где не отключают свет. Жители ряда регионов Украины в обращениях к энергетикам негодуют, что в некоторых домах свет есть почти постоянно, в то время как других его может не быть около суток.