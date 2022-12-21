ЄС зробив виняток: Словаччині дозволили експорт нафтопродуктів РФ в Україну, — ЗМІ

Завдяки такому виключенню Словаччина зможе експортувати нафтопродукти в Чехію та Україну. За словами міністра економіки Словаччини Карела Хірмана, це допоможе стабілізувати виробництво в наступному році.

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Незважаючи на санкції, Євросоюз зробив виняток для Словаччини і дозволив продовжити експорт нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, в Україну, де спостерігається дефіцит енергоресурсів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра економіки Словаччини Карела Хірмана.

Найбільшому нафтопереробному заводу країни Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, довелося зупинити експорт нафтопродуктів із переробленої російської нафти на більшість ринків після запровадження санкцій.

Зроблений виняток дозволяє Slovnaft експортувати нафтопродукти в Україну, де через російські обстріли інфраструктурних об'єктів спостерігається дефіцит електроенергії.

"Ми змогли домогтися виключення для Словаччини, для Slovnaft, із санкцій, які набирають чинності 5 лютого", — заявив Карел Хірман під час телевізійної пресконференції.

Завдяки такому виключенню Словаччина зможе експортувати нафтопродукти в Чехію та Україну. За словами міністра, це дозволить стабілізувати виробництво та показники випуску в наступному році.

Словаччина отримує майже 100% своєї сирої нафти з РФ за допомогою нафтопроводу "Дружба". Але в наступному році представники Slovnaft мають намір за рахунок інших ринків скоротити частку російської нафти до 60%.

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