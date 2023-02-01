Непросте завдання: чи може держава отримати контроль над активами українських олігархів

Юристи впевнені, що підсанкційним бізнесменам, які вивели свої капітали у траст, варто підготуватися до судових розглядів.

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Проти українського бізнесмена Вадима Новинського санкції було введено РНБО 1 грудня, але 22 листопада активи холдингу Новинського Smart Holding було передано в управління кіпрському трасту. По суті такий перехід активів олігарха іноземним керуючим захищає їх від претензій з боку українських держорганів. Тобто дуже сумнівно, що агентство АРМА зможе, наприклад, взяти під свій контроль рахунки групи Smart Holding або активи компаній, що входять до групи. Про це пише Фокус у статті "Гроші йдуть у траст. Як і навіщо українські олігархи ховають свої капітали".

Керуючий партнер АТ "Радзієвський та партнери" Юрій Радзієвський зазначає, що у світі трасти використовуються для досягнення різних цілей: забезпечення анонімності, податкової оптимізації, спільного управління майном. А Микола Лихачов, партнер, керівник практики з банківського та фінансового права ЮФ "Горецький і Партнери", каже, що кіпрські трасти (а саме кіпрський використовував у межах реструктуризації Smart Holding Вадима Новинського) не є найпоширенішими та популярнішими, в основному для трастів використовуються о-ви Гернсі, Джерсі та острів Мен (Великобританія). За словами Миколи Лихачова, створити траст не займає багато часу, але передача великої кількості активів під його "парасольку" може тривати кілька тижнів.

Юристи зазначають, що виведення активів у траст може допомогти тим, хто побоюється дії закону "Про олігархи", який набув чинності у листопаді 2021 року.

"Для визнання особистості олігархом вона має відповідати декільком ознакам, у тому числі, надавати значний вплив на засоби масової інформації або бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є монополістом. Після передачі майна у сліпий траст власник засобу масової інформації втрачає можливість впливати на нього, а кінцевий бенефіціарний власник підприємства перестає бути таким, оскільки втрачає вирішальний контроль. Таким чином, відповідність ознакам олігарха зникає, і проблема вирішується ”, – каже Юрій Радзієвський.

А от у випадку із санкціями РНБО траст також може бути корисним, але стовідсоткової гарантії, що цей механізм врятує активи підсанкційної особи, немає.

"Якщо такі активи були передані у траст після застосування санкцій або є можливість довести, що засновник трасту знав про слідство, що ведеться за фактами його діяльності і вже на підставі цієї інформації створив траст, щоб за допомогою нього приховати свої активи від правосуддя, то траст цьому засновнику не допоможе. Проти таких активів можна позиватися і стягувати такі активи в судовому порядку", — розповів Микола Лихачов.

Юрій Радзієвський наголошує: передача майна у траст не вбереже активи його власника від санкцій. "Така санкція, як блокування активів, – це тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні або юридичні особи) вчиняти дії, тотожні щодо змісту здійснення права розпорядження ними. Власник майна після передачі майна в траст не перестає бути власником, через повіреного він може ним розпоряджатися. Крім того, практика застосування санкцій в Україні з самого початку викликає багато питань про правомірність, РНБО точно не зупиниться перед трастом (навіть сліпим ) ”, – прокоментував Фокусу Юрій Радзієвський.

Раніше Фокус писав, що 25 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти 22 російських священиків, 5 кримських священиків, які перейшли на бік Росії, а також намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла та бізнесмена Вадима Вадима.

Як повідомлялося, колишній народний депутат України Вадим Новинський назвав санкції РНБО щодо себе "переслідуванням за релігійними ознаками".