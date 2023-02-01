Непростая задача: может ли государство получить контроль над активами украинских олигархов

Юристы уверены, что подсанкционным бизнесменам, которые вывели свои капиталы в траст, стоит подготовиться к судебным разбирательствам.

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Против украинского бизнесмена Вадима Новинского санкции были введены СНБО 1 декабря, но 22 ноября активы холдинга Новинского Smart Holding были переданы в управление кипрскому трасту. По сути, такой переход активов олигарха иностранным управляющим защищает их от претензий со стороны украинских госорганов. То есть весьма сомнительно, что агентство АРМА сможет, например, взять под свой контроль счета группы Smart Holding или же активы компаний, входящих в группу. Об этом пишет Фокус в статье "Деньги уходят в траст. Как и зачем украинские олигархи прячут свои капиталы".

Управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский отмечает, что в мире трасты используются для достижения разных целей: обеспечения анонимности, налоговой оптимизации, совместного управления имуществом. А Николай Лихачов, партнер, руководитель практики по банковскому и финансовому праву ЮФ "Горецкий и Партнеры", говорит, что кипрские трасты (а именно кипрский использовал в рамках реструктуризации Smart Holding Вадима Новинского) не являются самыми распространенными и популярными, в основном, для трастов используются о-ва Гернси, Джерси и остров Мэн (Великобритания). По словам Николая Лихачова, cоздать траст не занимает много времени, но передача большого количества активов под его "зонтик" может занять несколько недель.

Юристы отмечают, что выведение активов в траст может помочь тем, кто опасается действия закона "Об олигархах", который вступил в силу в ноябре 2021 года.

"Для признания личности олигархом она должна соответствовать нескольким признакам, в том числе, оказывать значительное влияние на средства массовой информации или быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который является монополистом. После передачи имущества в слепой траст владелец средства массовой информации теряет возможность оказывать влияние на него, а конечный бенефициарный владелец предприятия перестает быть таким, поскольку теряет решающий контроль. Таким образом, соответствие признакам олигарха исчезает, и проблема решается", — говорит Юрий Радзиевский.

А вот в случае с санкциями СНБО траст также может быть полезен, но стопроцентной гарантии, что этот механизм спасет активы подсанкционного лица, нет.

"Если такие активы были переданы в траст после применения санкций или есть возможность доказать, что учредитель траста знал о следствии, что ведется по фактам его деятельности и уже на основании этой информации создал траст, чтобы с помощью него скрыть свои активы от правосудия, то траст этому основателю не поможет. Против таких активов можно судиться и взимать такие активы в судебном порядке", — рассказал Николай Лихачов.

Юрий Радзиевский подчеркивает: передача имущества в траст не убережет активы его собственника от санкций. "Такая санкция, как блокирование активов, – это временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими. Владелец имущества после передачи имущества в траст не перестает быть собственником, через поверенного он может распоряжаться. Кроме того, практика применения санкций в Украине с самого начала вызывает много вопросов о правомерности, СНБО точно не остановится перед трастом (даже слепым)", — прокомментировал Фокусу Юрий Радзиевский.

Ранее Фокус писал, что 25 января президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины против 22 российских священников, 5 крымских священников, перешедших на сторону России, а также наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла и бизнесмена Вадима Новинского.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины Вадим Новинский назвал санкции СНБО в отношении себя "преследованием по религиозным признакам".