Індексація пенсій у 2023 році: українцям розповіли, коли саме розпочнеться перерахунок виплат

Щорічна індексація пенсій в Україні у 2023 році, попри війну, все ж таки відбудеться. Це станеться у березні, як і передбачено законом. Під час розрахунку індексації враховуватимуть рівень інфляції та динаміку зростання середнього рівня зарплати.

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Якщо раніше українських пенсіонерів хвилювало питання про те, чи відбудеться індексація у 2023 році, то тепер влада остаточно розвіяла сумніви. Перерахунок пенсійних виплат все ж таки відбудеться, як і передбачено законом, повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Зазначається, що індексація пенсій для українців розпочнеться з 1 березня.

"Згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", індексація пенсій повинна проводитися щорічно з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це було раніше обіцяно прем'єр-міністром та Президентом, здійснюватиме індексацію вчасно", — сказано у повідомленні відомства.

Як саме будуть проіндексовані пенсії, поки невідомо. Але у пресслужбі Мінсоцполітики зазначають, що перерахунок буде проведено з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати.

У повідомленні також йдеться про те, що Мінсоцполітики готує відповідний проєкт урядового рішення, який вже найближчим часом буде розглянуто на засіданні Кабміну.

Кому перерахують пенсії з 1 березня

Підвищення виплат торкнеться найнезахищеніших категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

По віку;

за вислугою років:

через втрату годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Раніше Фокус писав, що в Україні пропонують відібрати пенсійні виплати у громадян, яких запідозрили у скоєнні злочинів проти національної безпеки.

Також Фокус розповідав, як українцям перед виходом на пенсію збільшити показник зарплати та зробити більшим розмір майбутньої пенсії.