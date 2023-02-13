Индексация пенсий в 2023 году: украинцам рассказали, когда именно начнется перерасчет выплат

Ежегодная индексация пенсий в Украине в 2023 году, несмотря на войну, все же состоится. Это произойдет в марте, как и предусмотрено законом. При расчете индексации будут учитывать уровень инфляции и динамику роста среднего уровня зарплаты.

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Если раньше украинских пенсионеров волновал вопрос о том, состоится ли индексация в 2023 году, то теперь власти окончательно развеяли сомнения. Перерасчет пенсионных выплат все же состоится, как и предусмотрено законом, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Отмечается, что индексация пенсий для украинцев начнется с 1 марта.

"Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство, как это было ранее обещано премьер-министром и Президентом, будет осуществлять индексацию вовремя", — сказано в сообщении ведомства.

Как именно будут проиндексированы пенсии пока что неизвестно. Но в пресс-службе Минсоцполитики отмечают, что перерасчет будет проведен с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы.

В сообщении также говорится, что Минсоцполитики готовит соответствующий проект правительственного решения, который уже в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Кабмина.

Кому пересчитают пенсии с 1 марта

Повышение выплат коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Ранее Фокус писал, что в Украине предлагают отобрать пенсионные выплаты у граждан, которых заподозрили в совершении преступлений против национальной безопасности.

Также Фокус рассказывал, как украинцам перед выходом на пенсию увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии.