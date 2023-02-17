Рубль встановлює нові антирекорди напередодні санкцій: що відбувається із валютою РФ

Падіння вартості російської валюти пов'язане з розширенням санкцій Євросоюзу стосовно великих банків РФ. Водночас рубль може продовжити падіння, оскільки лідери ЄС вже обговорюють нові санкції проти Росії.

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У Європейському Союзі вже підготували 10 пакет санкцій щодо Російської Федерації за війну проти України, але ще до введення обмежень національна валюта Росії – рубль – впала до мінімуму з квітня 2022 року. Так, 17 лютого 2023 року вона подешевшала на 0,4% — до 75,15 рубля за долар, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що ослаблення російської валюти спричинено:

запровадженням ембарго на її нафтопродукти;

стійким відновленням імпорту та підвищеним попитом на іноземну валюту.

Очікується, що надалі рубль може продовжити падіння, оскільки лідери ЄС обговорюють такі санкції проти Росії.

Тим часом голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що валюта Росії зіткнулася із найскладнішим періодом за останнє десятиліття. Так, загальне падіння російської валюти у лютому перевищило 10%. За словами політика, це пов'язано із фундаментальними нафтовими проблемами в російській економіці.

Данило Гетманцев також зазначив, що останнім часом РФ активно підтримувала свій бюджет, розпродуючи юані, але цей інструмент уже не такий ефективний для фінансування федеральної скарбниці.

"Індійський імпорт зріс на 400%, а експорт впав на 14%. На це наклалося здешевлення рупії, яка за останні 12 місяців ослабла стосовно до долара більше за всі інші валюти країн, що розвиваються", — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, 10-й пакет санкцій щодо Російської Федерації запровадять до роковин повномасштабного вторгнення в Україну. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, обсяг торгових обмежень у рамках нового пакету санкційних обмежень складе 11 мільярдів євро.

Також Фокус розповідав, що 12 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з Росією. Здебільшого всі фігуранти є підприємцями чи директорами компаній.