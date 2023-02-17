Рубль устанавливает новые антирекорды накануне санкций: что происходит с валютой РФ

Падение стоимости российской валюты связано с расширением санкций Евросоюза по отношению к крупным банкам РФ. При этом в дальнейшем рубль может продолжить падение, поскольку лидеры ЕС уже обсуждают новые санкции против России.

Related video

В Европейском Союзе уже подготовили 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации за войну против Украины, но еще до ввода ограничений национальная валюта России – рубль – упала до минимума с апреля 2022 года. Так, 17 февраля 2023 она подешевела на 0,4% — до 75,15 рубля за доллар, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что ослабление российской валюты вызвано:

введением эмбарго на ее нефтепродукты;

устойчивым восстановлением импорта и повышенным спросом на иностранную валюту.

Ожидается, что в дальнейшем рубль может продолжить падение, поскольку лидеры ЕС обсуждают следующие санкции против России.

Тем временем глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что валюта России столкнулась с самым сложным периодом за последнее десятилетие. Так, общее падение российской валюты в феврале превысило 10%. По словам политика, это связано с фундаментальными нефтяными проблемами в российской экономике.

Даниил Гетманцев также отметил, что в последнее время РФ активно поддерживала свой бюджет распродавая юани, но этот инструмент уже не столь эффективен для финансирования федеральной казны.

"Индийский импорт вырос на 400%, а экспорт упал на 14%. На это наложилось удешевление рупии, которая за последние 12 месяцев ослабла по отношению к доллару больше всех других валют развивающихся государств", – объяснил Гетманцев.

Напомним, 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации введут к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, объем торговых ограничений в рамках нового пакета санкционных ограничений составит 11 миллиардов евро.

Также Фокус рассказывал, что 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против 200 физлиц, связанных с Россией. В основном все фигуранты являются предпринимателями или директорами компаний.