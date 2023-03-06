"Вакансій більше, охочих менше": як змінюється ринок праці в Україні

Рекордна кількість вакансій на сайтах працевлаштувань була зафіксована на початку року, і відтоді кількість оголошень від роботодавців продовжує зростати, а попит навпаки.

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Після початку повномасштабної війни в Україні кількість вакансій все збільшується, але тих, хто шукає роботу, стає менше. Про це йдеться у дослідженні платформи відкритих даних "Опендатабот", опублікованому сьогодні, 6 березня.

Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано у Кіровоградській області (+22%), Дніпропетровщині (+16%) та Чернівецькій області (+15%). Пожвавилася бізнес-активність в областях, що страждають від російської агресії: +15% вакансій у Миколаївській та Чернігівській областях. Загалом у лютому порівняно із січнем кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Це все ще менше, ніж було у лютому 2022 року, — у півтора рази.

Однак одночасно кількість резюме від претендентів на сайтах працевлаштування зменшується. Так, за лютий їхня кількість зменшилася на 8%. Зокрема, резюме чоловіків за місяць поменшало на 7%, жінки ж більш активно шукають нову роботу, і кількість жінок, які створили нове резюме, за місяць майже не змінилася.

При цьому кількість українців, які шукають роботу, все ще більша за кількість вакансій у 6 разів. Найчастіше роботу шукає молодь у віці 16-24 років – їх майже вдвічі більше, ніж у віковій категорії 25-35.

[ + – ] Динаміка зарплат та вакансій в Україні

За даними одного із сервісів пошуку роботи, показник найму спеціалістів IT у лютому зріс на 30% на місяць — 1154 прийняті офери. Цей показник повернувся до рівня 2022 року. Однак, перш ніж отримати оферу, кандидати відкликаються в середньому на 25 вакансій протягом трьох місяців. Загалом компанії опублікували на згаданому сервісі 13 573 вакансії. Рекрутери зробили 74 тисячі запитів на контакти.

Водночас зарплати у наймані досвідчених фахівців (5+років) знизилися порівняно з лютим 2022 року. Відповідно, почала зменшуватись кількість активованих кандидатів, у лютому — на 2%.

Наприкінці 2022 року кадровий портал Work.ua провів опитування серед HR-фахівців з 37 компаній малого, середнього та великого бізнесу, з якого випливає, що більшість роботодавців у 2023 році планують переглядати зарплати та їх зростання може становити від 8% до 30% в залежності від ситуації в Україні та рівня конкуренції за спеціалістів. Про це йдеться у матеріалі Фокусу "Вийти на новий рівень. Як і скільки зароблятимуть українці у 2023 році".

До речі, станом на січень 2023 року роботу шукали 2 мільйони українців усередині країни та ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2023 року українці зі статусом безробітного отримують менший розмір максимальної допомоги по безробіттю: 6 700 грн. замість 9 750 грн., як було у 2022 році.