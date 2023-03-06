"Вакансий больше, желающих меньше": как меняется рынок труда в Украине

Рекордное количество вакансий на сайтах трудоустройств было зафиксировано в начале года, и с тех пор количество объявлений от работодателей продолжает расти, а спрос — наоборот.

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После начала полномасштабной войны в Украине количество вакансий все увеличивается, но тех, кто ищет работу становится меньше. Об этом говорится в исследовании платформы открытых данных "Опендатабот", опубликованном сегодня, 6 марта.

Наибольший прирост вакансий за месяц зафиксирован в Кировоградской области (+22%), Днепропетровщине (+16%) и в Черновицкой области (+15%). Оживилась бизнес-активность в областях, страдающих от российской агрессии: +15% вакансий в Николаевской и Черниговской областях. В целом в феврале по сравнению с январем количество активных предложений о работе выросло на 11%. Это все еще меньше, чем было в феврале 2022 года, — в полтора раза.

Однако, одновременно количество резюме от соискателей на сайтах трудоустройства уменьшается. Так, за февраль их количество уменьшилось на 8%. В частности, резюме мужчин за месяц уменьшилось на 7%, женщины же более активно ищут новую работу, и количество женщин, создавших новое резюме, за месяц почти не изменилось.

При этом, количество украинцев, которые ищут работу, все еще больше количества вакансий в 6 раз. Чаще всего работу ищет молодежь в возрасте 16-24 лет — их почти вдвое больше, чем в возрастной категории 25-35.

[ + – ] Динамика зарплат и вакансий в Украине

По данным одного из сервисов поиска работы, показатель найма специалистов IT в феврале вырос на 30% в месяц — 1154 принятых оферов. Этот показатель вернулся к уровню 2022 года. Однако прежде чем получить офер, кандидаты отзываются в среднем на 25 вакансий в течение трех месяцев. В общей сложности компании опубликовали на упомянутом сервисе 13 573 вакансий. Рекрутеры сделали 74 тысяч запросов на контакты.

В то же время зарплаты в найме опытных специалистов (5+лет) снизились по сравнению с февралем 2022 года. Соответственно, начало уменьшаться количество активированных кандидатов, в феврале — на 2%.

В конце 2022 года кадровый портал Work.ua провел опрос среди HR-специалистов из 37 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, из которого следует, что большинство работодателей в 2023 году планируют пересматривать зарплаты и их рост может составить от 8% до 30% в зависимости от ситуации в Украине и уровня конкуренции за специалистов. Об этом говорится в материале Фокуса "Выйти на новый уровень. Как и сколько будут зарабатывать украинцы в 2023 году".

К слову, по состоянию на январь 2023 года работу искали 2 миллиона украинцев внутри страны и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.

Также напомним, что с 1 января 2023 года украинцы со статусом безработного получают меньший размер максимальной помощи по безработице: 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году.