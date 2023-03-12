"Засіяли перші 16 тисяч гектарів": в Україні стартувала посівна кампанія, – Шмигаль

За словами глави уряду, перші землі засіяли зерновими та зернобобовими культурами.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася посівна кампанія. Про це він написав у Фейсбуці 12 березня.

За словами глави уряду, в Україні стартувала друга посівна кампанія за умов повномасштабної війни з РФ. Наразі фермери засіяли вже 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Також із Польщею спростили проходження кордону для аграрної продукції, зазначив прем'єр-міністр.

Додамо, 2022 року аграрії засіяли 14,2 млн гектар землі — це 95% від прогнозованого, а також на 2,8 млн гектар менше, ніж 2021 року.

Окрім цього Денис Шмигаль заявив, що енергосистема України залишається цілісною, незважаючи на 15 масованих ракетних ударів ЗС РФ. Протягом тижня енергетики повертали світло там, де воно зникало через обстріл. Також уряд виділив 5 млн гривень з бюджету для реалізації експерименту щодо відновлення об'єктів енергетики, щоб вони відповідали вимогам безпеки у воєнний час.

Прем'єр-міністр України також відрапортував, що уряд виділив дотацію у 10,2 млрд гривень для 17 областей та 853 громадам, які найбільше постраждали від військової агресії. У окремих регіонах виділяють додаткові кошти на спорудження нових військових інженерно-технічних фортифікацій.

Нагадаємо, 10 січня у Мінагрополітики заявили, що посівні площі у 2023 році будуть переорієнтовані. Здебільшого засіватимуть олійні культури, щоб збільшувати доходи з гектара землі.

30 грудня 2022 року в Україні підрахували збитки від російської агресії. Вони становлять близько 40 млрд. доларів.