"Засеяли первые 16 тысяч гектаров": в Украине стартовала посевная кампания, – Шмыгаль

По словам главы правительства, первые земли засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась посевная кампания. Об этом он написал в Фейсбуке 12 марта.

По словам главы правительства, в Украине стартовала вторая посевная кампания в условиях полномасштабной войны с РФ. На данный момент фермеры засеяли уже 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Также с Польшей упростили прохождение границы для аграрной продукции, отметил премьер-министр.

Добавим, в 2022 году аграрии засеяли 14,2 млн гектар земли — это 95% от прогнозируемого, а также на 2,8 млн гектар меньше, чем в 2021 году.

Кроме этого Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема Украины остается целостной несмотря на 15 массированных ракетных ударов ВС РФ. В течение недели энергетики возвращали свет там, где он пропадал из-за обстрелов. Также правительство выделило 5 млн гривен из бюджета для реализации эксперимента по восстановлению объектов энергетики, чтобы они отвечали требованиям безопасности в военное время.

Премьер-министр Украины также отрапортовал, что правительство выделило дотацию в 10,2 млрд гривен для 17 областей и 853 громадам, которые больше всего пострадали от военной агрессией. В отдельных регионах выделяют дополнительные средства для сооружения новых военных инженерно-технических фортификаций.

Напомним, 10 января в Минагрополитики заявили, что посевные площади в 2023 году будут переориентированы. По большей части будут засевать масличные культуры, чтобы увеличивать доходы с гектара земли.

30 декабря 2022 года в Украине подсчитали убытки от российской агрессии. Они составляют около 40 млрд долларов.