Тарифи на світ: у Мінекономіки пояснили, коли подорожчає електрика

За словами міністра енергетики, переглядати тарифи у бік підвищення необхідно для підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду, але остаточного рішення поки що немає.

Related video

В Україні продовжують обговорювати питання щодо перегляду тарифу на світло для побутових споживачів. Остаточного рішення наразі немає, повідомив у ході пресконференції 18 квітня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс".

За словами чиновника, перегляд тарифів може допомогти відновити енергосистему після завданих РФ руйнувань та пошкоджень.

"Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-ч. Будемо бачити", — сказав він.

Герман Галущенко також додав, що змінювати тарифи необхідно у контексті підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду.

"Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення. Був великий виклик, але ми втримали енергосистему. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період", – наголосив міністр.

Як може змінитися вартість електроенергії для населення

У березні 2023 року експерти розповіли Фокусу, що переглядати тарифи потрібно було вже давно, і в самому Кабміні збиралися таке підвищення провести навесні 2022 року, але вторгнення РФ змусило уряд відкласти плани. Але зараз очевидно, що розрив між оплачуваним населенням тарифом та реальною вартістю електроенергії вже надто великий.

"Якийсь перегляд цього тарифу потрібен для того, щоб хоча б індексувати зростання витрат енергетичних компаній. У нас виходить така ситуація, що багато споживачів за інтернет або мобільний платять більше, ніж, наприклад, за електропостачання. І ці послуги — і Інтернет, і мобільний зв'язок, адже вони зростають у ціні, і вони росли в ціні і в минулому році, і до того, тому доцільно провести часткове підвищення тарифів на електроенергію, щоб просто знизити навантаження на ті компанії, які виступають "донорами", — розповів експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, каже, що сьогодні вартість електроенергії для населення нижча за тариф на розподіл електроенергії, який оплачують енергетичні компанії.

"Тариф на розподіл сьогодні десь у районі 2,2 грн.Тариф, якщо оцінювати всі витрати компаній, а саме так можна порахувати ринкову вартість, має бути в районі 5-7 гривень за кВт-годину. Спочатку він, звичайно, буде меншим, можуть підвищувати у 4 етапи, як було у 2014-2016 роках. Глобально йдеться про те, що ми маємо оплачувати майбутнє сектора атомної генерації", — розповів він.

Раніше Фокус писав, що підвищення тарифів на електроенергію для населення може стати відповіддю на виклики, з якими зіткнулася українська енергетика через російський енергетичний тероризм. Адже за умов значних руйнувань енергетичної інфраструктури підтримувати неринкові тарифи для громадян стає дедалі важче.