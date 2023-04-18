Тарифы на свет: в Минэкономики объяснили, когда подорожает электричество

По словам министра энергетики, пересматривать тарифы в сторону повышения необходимо для подготовки генерации к новому осенне-зимнему периоду, но окончательного решения пока нет.

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В Украине продолжают обсуждать вопрос по поводу пересмотра тарифа на свет для бытовых потребителей. Окончательного решения пока еще нет, сообщил в ходе пресс-конференции 18 апреля 2023 года министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс".

По словам чиновника, пересмотр тарифов может помочь возобновить энергосистему после нанесенных РФ разрушений и повреждений.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть", — сказал он.

Герман Галущенко также добавил, что менять тарифы необходимо в контексте подготовки генерации к новому осенне-зимнему периоду.

"Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. Был большой вызов, но мы удержали энергосистему. Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", – подчеркнул министр.

Как может измениться стоимость электроэнергии для населения

В марте 2023 года эксперты рассказали Фокусу, что пересматривать тарифы нужно было уже давно, и в самом Кабмине собирались такое повышение провести весной 2022 года, но вторжение РФ вынудило правительство отложить планы. Но сейчас очевидно, что разрыв между оплачиваемым населением тарифом и реальной стоимостью электроэнергии уже слишком велик.

"Какой-то пересмотр этого тарифа нужен для того, чтобы хотя бы индексировать рост расходов энергетических компаний. У нас получается такая ситуация, что многие потребители за интернет или мобильный платят больше, чем, например, за электроснабжение. И эти услуги — и Интернет, и мобильная связь, они ведь растут в цене. И они росли в цене и в прошлом году, и до того. Поэтому целесообразно провести частичное повышение тарифов на электроэнергию, чтобы просто снизить нагрузку на те компании, которые выступают "донорами", — отметил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, говорит, что сегодня стоимость электроэнергии для населения ниже, чем тариф на распределение электроэнергии, который оплачивают энергетические компании.

"Тариф на распределение сегодня где-то в районе 2,2 грн. Тариф, если оценивать все затраты компаний, а именно так можно посчитать рыночную стоимость, должен быть в районе 5-7 гривен за кВт-час. Сначала он, конечно, будет меньше, могут повышать в 4 этапа, как было в 2014-2016 годах. Глобально речь идет о том, что мы должны оплачивать будущее сектора атомной генерации", — рассказал он.

Ранее Фокус писал, что повышение тарифов на электроэнергию для населения может стать ответом на вызовы, с которыми столкнулась украинская энергетика из-за российского энергетического терроризма. Ведь в условиях значительных разрушений энергетической инфраструктуры поддерживать нерыночные тарифы для граждан становится все труднее.