В Україні різко подорожчав популярний фрукт: у чому причина

Як зазначають аналітики, нинішня вартість яблук в Україні в середньому у 2,6 разів вища, ніж в аналогічний період минулого року. Очікується, що ціни продовжать рости.

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Ціни на яблука в Україні зросли більш ніж на 20% у зв'язку із завершенням сезону та затримкою нового врожаю. Про це повідомив проєкт EastFruit.

Як зазначають аналітики, більшість українських постачальників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук. У зв'язку з цим підприємці, які ще залишилися запаси цього фрукта, різко підняли цінники.

Так, за останній тиждень вартість яблук в Україні підскочила в середньому на 23% і становить приблизно 15-22 грн/кг.

Ще одним фактором, що вплинув на подорожчання фруктів, стали затяжні холоди весни. Через низькі температури надходження на ринок ранніх яблук затримується.

За даними аналітиків, нинішні ціни на яблука в Україні вже в середньому у 2,6 разів вищі, ніж навесні минулого року. Крім того, експерти прогнозують подальше зростання їх вартості доти, доки у продаж не надійдуть партії нового яблучного врожаю.

Нагадаємо, що за даними голови аграрного комітету Верховної Ради Олександра Гайду, вартість продуктів в Україні знижуватиметься приблизно до середини літа. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції від домогосподарств через теплішу погоду, а також зменшенням попиту населення.

При цьому у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН констатували, що глобальні ціни на продовольство демонструють ознаки зростання. Попереднього разу подорожчання продуктів спостерігалося у 2022 році через початок повномасштабної війни в Україні.

Ми також писали про те, що компанія ТОВ "Актив компанії", через яку Міністерство оборони України потрапило у скандал із закупівлями яєць для ЗСУ за завищеними цінами, почала продавати втридорога яблука.