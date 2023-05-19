Лідери G7 у Хіросімі обговорили питання війни в Україні: які зміни чекають на нашу країну

У Японії 19 травня 2023 року стартував саміт країн "Великої сімки". Лідери держав у перший же день заходу говорили про Україну та ухвалили кілька важливих рішень.

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Лідери "Великої сімки" (G7) зобов'язалися не відмовлятися від виявлення, заморожування, арешту та конфіскації активів тих фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв'язку з агресією Росії. Крім того, партнери пообіцяли й надалі підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це сказано у заяві G7 за підсумками саміту у Хіросімі.

"Ми знову підтверджуємо, що, відповідно до наших відповідних правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишаться без руху доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", — сказано в документі.

Також лідери "Великої сімки" не відмовлятимуть Україні у фінансовій, гуманітарній, військовій та дипломатичній підтримці. Вона триватиме стільки, скільки потрібно. Крім того, під час саміту було озвучено про нові дії для поразки РФ у війні.

"Висловлюємо глибокі співчуття та співчуття українському народу щодо його втрати та страждань. Ми вшановуємо український народ за мужній опір. Наша підтримка України не похитнеться", – йдеться у заяві.

Важливо

Лідери G7 у Хіросімі обговорять створення мирного саміту щодо України, — Reuters

Крім того, лідери G7 гарантували економічну підтримку протягом 2023-2024 років та пообіцяли допомогти у відновленні країни після війни.

Нагадаємо, кілька днів тому в Ісландії відбувся саміт Ради Європи, на якому було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків, які Росія завдала Україні з моменту повномасштабного вторгнення. У ньому фіксуватимуться всі факти завданих збитків та вимоги про компенсацію.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче добитися від Росії виплат репарацій на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".

Також Фокус писав, що країни "Великої сімки" готові заборонити весь імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. За інформацією Міністерства економіки України, на імпорті каучуку та алмазів Російська Федерація щорічно заробляла до $2 млрд.