Міноборони відкликало листа до Кабміну про продовження закупівель за держконтрактами, – ЗМІ

Як зазначають журналісти, цього місяця закупівлі харчування для української армії вперше за часи повномасштабної війни були проведені на системі Prozorro, що дозволило заощадити 6 млрд бюджетних коштів.

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Міністерство оборони України відкликало листа, в якому просило продовжити закупівлі за державними контрактами на весь 2023 рік, без системи Prozorro. Про це 13 червня пише видання "Цензор.НЕТ" із посиланням на свої джерела у Кабінеті міністрів України.

Повідомляється, що раніше Міноборони звернулося до Кабміну з проханням продовжити можливість закупівлі продовольства для армії за держконтрактами до кінця поточного року, замість 90 днів. За даними джерела, в уряді отримали листа 9 червня.

У публікації зазначається, що за словами заступника голови колегіального органу МО Дани Ярової, на цей час оголошено про намір укласти договори щодо 16 лотів, проторгованих на Prozorro. За двома будуть призначені нові торги.

Раніше, 12 червня, у виданні "Цензор.НЕТ" зазначали, що 6 червня закупівлі харчування для армії вперше за час повномасштабної війни були проведені на системі Prozorro, що дозволило заощадити 6 мільярдів бюджетних коштів.

Нагадаємо, що з 23 квітня в системі Prozorro з'явилася можливість перевіряти інформацію про оборонні закупівлі. Звітувати оборонні замовники та війська зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня підписання контракту.

Ми також писали про те, що 27 квітня у виданні "Наші гроші" заявили, що за даними системи Prozorro, Закупівельні ціни на продовольство для співробітників Головного ГУР МО суттєво нижчі, ніж для Міноборони України.

Ще ми повідомляли, що 7 червня стало відомо про пом'якшення запобіжного заходу колишньому заступнику міністра оборони України Ігорю Халимону, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем на 12 мільйонів гривень при закупівлі харчових продуктів для ЗСУ.