На 5 гривень за літр: у Кабміні зробили прогноз про зростання цін на пальне (відео)

За словами Дениса Шмигаля, внаслідок такої зміни автозаправні станції платитимуть більше податків, а ЗСУ отримають додаткову фінансову підтримку.

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У липні в Україні очікується підвищення цін на пальне в середньому на 5 гривень за літр через повернення передвоєнного оподаткування. Це означає, що автозаправні станції платитимуть більше податків до державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час трансляції всеукраїнського телемарафону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що повернення до колишніх податків призведе до підвищення цін на пальне в липні в середньому на 5 гривень. Він зазначив, що внаслідок такої зміни автозаправні станції платитимуть більше податків, а Збройні Сили України отримають додаткову фінансову підтримку.

"Учора Міністерство економіки збирало всі мережі, ми очікуємо, що в липні підвищення становитиме орієнтовно в середньому до 5 грн. Це не критичне підвищення, але надзвичайно важливе надходження до бюджету, яке справді допоможе нам вкотре підтримувати Збройні Сили України в боротьбі з російським агресором", — зазначив Шмигаль.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові авто заправили неякісним паливом — з ладу вийшло 20 машин.

До слова, у травні 2023 року гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що станом на 1 число українці заборгували за електроенергію понад 1,7 мільярда гривень. Він пообіцяв, що тепер інформація про борги за комуналку буде відображатися в кредитній історії громадян.