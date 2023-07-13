Гречка в Україні дешевшає: що впливає на ціну популярної крупи

З початку року гречка в Україні подешевшала майже на чверть, а в червні ціна знизилася ще на 5,5%. А все тому, що зібрали її більше, ніж зазвичай, а основні ринки збуту крупи недоступні. Експерти прогнозують падіння цін на гречку й у подальшому.

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Гречка в Україні продовжує дешевшати. З початку року вона впала в ціні майже на чверть (-23,3%) – до 52,82 грн/кг. Про це пише Фокус у новій статті "Дороге світло, недешевий бензин. Що змушує ціни в липні зростати". Протягом червня гречка подешевшала ще на 5,5 % – до 52,82 грн/кг, кажуть в Інституті аграрної економіки.

Ціни на гречку від різних брендів:*

крупа гречана Щедра Торбінка — 43 грн/800 г;

крупа гречана ядриця Кожен День — 45 грн/кг;

крупа гречана СонцяДар — 54 грн/900 г;

крупа гречана Золотий Врожай — 55 грн/700 г;

крупа гречана ядриця Саркара — 70 грн/кг;

крупа гречана ядриця Терра — 99 грн/800 г;

крупа гречана ядриця Хуторок — 90 грн/800 г.

*дані інтернет-магазинів станом на 13 липня

Цьогоріч аграрії зібрали більше гречки, ніж зазвичай, однак споживати її нікому, оскільки понад 8 млн українців виїхало

Причина — в профіциті цієї крупи на внутрішньому ринку.

"Норма гречки, яку з’їдає українець протягом року, — 3 кг. Ми приблизно збирали 95 — 100 тис. т гречаної крупи. Завжди виникав психологічний дефіцит на 10 — 15 тис. т, який везли з росії чи з Білорусі. 40 млн населення помножити на 3 кг на душу населення, виходить приблизно 120 тис. т гречаної крупи на рік. Проте за минулий рік з країни поїхало 8,2 млн населення. А цього року зібрали понад 100 тис. т. Тобто маємо профіцит гречки", — пояснив економіст Олег Пендзин.

Гречка дешевшає через профіцит: її вирощено більше, ніж Україна може спожити чи екпортувати, кажуть фахівці

При цьому експортувати гречку фактично неможливо: цю крупу європейські країни не споживають, основними ринками збуту є Росія та Білорусь, з якими Україна не торгує.

Скільки коштують інші крупи

Загалом цінова ситуація з крупами залишається стабільною, зазначають в ІАЕ. Так, з початку року рис втратив в ціні 4,6%, крупи ячні подешевшали на 4,7%, а пшеничні – на 2,0%. Зменшення цін пов’язано з низькими експортними цінами та достатніми для внутрішніх потреб запасами зернових.

Рис з початку року подешевшав на 4,6%, однак експерти прогнозують здорожчання крупи Фото: ScienceAlert

Впродовж першого місяця літа крупи зазнали незначного здорожчання: рис додав 2,5% – до 57,26 грн/кг, крупи пшеничні подорожчали на 1,2% – до 17,98 грн/кг.

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Ціни на борошно пшеничне знизилися на 3%, а протягом червня ще на 17 копійок – до 16,38 грн/кг. Однак окремі види продукції хлібопекарської галузі продовжують дорожчати. Протягом першого місяця літа хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додав в ціні 0,6% – до 42,3 грн/кг, а з борошна першого ґатунку – 0,3% і коштує 34,82 грн/кг. Цінники на житній хліб підскочили до 36,57 грн/кг.

Експерти прогнозують більш-менш стабільну цінову ситуацію на крупи.

Борошно пшеничне у червні подешевшало на 17 коп. і коштує 16,4 грн за кг Фото: Freepik

"Протягом першого тижня липня гречка вже подешевшала на 7% і зараз коштує в середньому 49,13 грн/кг. Очікується, що у липні-серпні гречка може подешевшати ще на 5-7%, борошно – на 0,5-1%. Але інші види круп – рис, пшоно – можуть зазнати незначного здорожчання на 3-5%", — зауважила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Світлана Черемісіна.

Експерти прогнозують, що хліб додаватиме в ціні до 2% щомісяця

Проте хліб в Україні дорожчатиме. Так, середня ціна на хліб зростатиме у середньому на 0,5-2% на місяць, додала Черемісіна.

Нагадаємо, НБУ та експерти прогнозують сповільнення інфляції до кінця року. На думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, несподівані стрибки цін на окремі продукти, як це було з гречкою, курячими яйцями та цибулею, до кінця 2023 року теж малоймовірні.

Фокус також розповідав рецепт гречаних котлет, для яких можна не відварювати крупу спеціально, а використовувати залишки вчорашньої каші. Він підходить господиням, які не люблять викидати їжу.