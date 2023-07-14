Оновлення від Нацбанку: в Україні з'явиться нова купюра в тисячу гривень (фото)

Як розповіли в Нацбанку, нова купюра перебуватиме в обігу разом з іншими банкнотами, її зобов'язані приймати всі фізичні та юридичні особи в Україні.

Related video

В Україні з'явиться нова купюра зразка 2019 року. Йдеться про купюру номіналом 1 тисяча гривень. Як повідомили в Національному банку України, від решти грошей вона відрізнятиметься тим, що на ній з'явиться підпис голови НБУ Андрія Пишного.

Зазначається, що введення нової банкноти в обіг відбудеться 20 липня.

"У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1 000 гривень на заміну зношених і пошкоджених банкнот, Нацбанк із 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень зразка 2019 року — із підписом Голови Національного банку України та відображенням на них року випуску", — ідеться в повідомленні регулятора.

Який вигляд має нова банкнота номіналом одна тисяча гривень

У НБУ також додали, що нова купюра перебуватиме в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску. Її зобов'язані приймати всі фізичні та юридичні особи по всій країні.

"Відповідно до законодавства України на банкнотах, які вводяться в обіг усередині планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку", — наголосили в НБУ.

Нові правила поповнення карток

Відомо, що з 1 серпня в усіх терміналах країни почне діяти додаткова верифікація. А у квитанціях, що підтверджують операції з внесення готівки через термінал, тепер буде, крім іншої інформації, номер мобільного телефону платника.

"Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для зарахування на рахунки за допомогою ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування — ред.)", — повідомили 1 липня в НБУ.

Важливо

Проблеми з обміном старих доларів нікуди не поділися: НБУ отримав сотні скарг у червні, — ЗМІ

Нагадаємо, 30 червня заступник голови Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма розповів, що в ОП вивчають, чи можливо відмовитися від готівки в Україні. На думку чиновника, завдяки забороні готівки скоротиться рівень тіньової економіки і кількість хабарів.

Раніше, 17 червня, член ради НБУ Василь Фурман попереджав, що Нацбанк хоче змінити правила купівлі доларів в Україні. За його словами, скоро обмінний ринок запрацює за правилами, як це було кілька місяців тому.