"Більше, ніж минулого року": економіст розповів про ціни на кавуни

За словами економіста, найближчими роками українці не побачать кавунів з Херсонщини

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Через окупацію півдня нині в Україні більшість кавунів — імпортні. Проте вже в серпні на прилавках з'являться кавуни, вирощені в різних регіонах країни. Про це повідомив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі "Суспільне Спротив".

"Цього року як і минулого ситуація протилежна. Через окупацію частини півдня України, більшість кавунів були імпортні. Цей рік, з бідою Каховської ГЕС треба розуміти, що у найближчі роки точно з Херсонщини ми кавунів не побачимо. Особливо якщо врахувати, що там є багато вибухонебезпечного металу на полях, які треба розміновувати", — сказав Олег Пендзин.

За його словами, нині до України кавуни імпортують з Туреччини та Болгарії. Проте в деяких регіонах України також посадили кавуни, зокрема на Миколаївщині та Одещині.

"До речі і центральна Україна попробувала посадити, і на Рівненщині 10 господарств посадили кавуни, на Закарпатті Кавуни активно садять. Проблема в тому, що там трохи інакший температурний режим, ніж на півдні України і там недостатньо сонця", — розповів економіст.

Проте через недостатню кількість сонця українські аграрії можуть використати більшу кількість добрив, тому такі кавуни можуть містити багато нітратів.

Пендзин зазначив, що цього року змінилися й ціни на ягоду. Він переконаний, що великого здешевлення кавунів очікувати не варто.

"Десь до 10 грн більше, ніж ціна минулого року. Хочу зазначити, що ще не сезон. Сезон буде у серпні і тоді і кавуні і дині подешевшають. Зараз різниця у ціні між кавуном і динею 30-40 грн за кілограм. Тижнів за два-три ціни знизяться на 5-7 гривень. На жаль, херсонського кавуна за 10 грн за кілограм ми скоро не побачимо", — пояснив він.

Нагадаємо, у червні 2023 року в Одеській ОДА заявили, що цього року регіон відіграватиме важливу роль у постачанні овочів і кавунів для України. Тоді як 11 червня стало відомо, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, українці залишаться без улюблених кавунів і помідорів із Херсонської області.