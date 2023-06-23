Нестачі не буде: Одеська область забезпечить Україну овочами та кавунами

Постачання продуктами харчування залишиться стабільним, а ціни підтримуватимуться на прийнятному рівні.

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В Одеській області не очікується дефіциту продуктів харчування. Це пояснюється тим, що регіон отримав додаткові близько 3 тисяч гектарів зрошуваних земель, більша частина яких використовуватиметься для вирощування овочевих культур. Про це повідомили в Одеській ОДА.

Цього року Одеська область відіграватиме важливу роль у постачанні овочів і кавунів для України. Це стало можливим завдяки реформі зрошення та збільшенню площ, де застосовуються меліоративні методи, які сприяють підвищенню продуктивності та стійкості сільськогосподарських угідь.

Через ситуацію, що виникла з підривом дамби на Каховській гідроелектростанції, Одеська область наразі є регіоном із найбільшою площею зрошуваних земель. Загальна площа становить 226 тисяч гектарів, проте на практиці зрошувальні системи функціонують тільки на 42 тисячах гектарів. Такі зрошувані землі відіграють важливу роль у сільському господарстві регіону та сприяють виробництву сільськогосподарських культур.

"Але торік завдяки реформі меліорації Одеська область додатково отримала близько 3 тисяч гектарів зрошуваних земель, і більшість цих земель уже виділено або буде виділено під посів і вирощування овочевих культур. Унаслідок трагедії на Каховській ГЕС не вистачатиме не тільки овочів, а й кавунів, але Одеська область здатна забезпечити себе, сусідні регіони, та й, мабуть, усю Україну цими культурами", — розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова.

Вона також додала, що за прогнозами департаменту немає підстав очікувати дефіциту продуктів харчування та значного підвищення цін в Україні та Одеській області, навіть у світлі ситуації з підривом дамби на Каховській ГЕС. Це означає, що постачання продуктів харчування залишиться стабільним, а ціни підтримуватимуться на прийнятному рівні.

"Україна — це аграрна країна, і ми виробляємо в 5-6 разів більше харчової продукції, ніж споживаємо", — пояснила Стоянова.

Нагадаємо, що 11 червня стало відомо, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, українці залишаться без улюблених кавунів і помідорів із Херсонської області.

На початку квітня спікер Херсонської ОВА Толоконніков заявляв, що в області було розміновано близько 50 тисяч гектарів, з яких близько 2 тисяч гектарів виділять під посіви баштану.