І це ще не кінець: держборг України всього за місяць збільшився на 117 млрд гривень

Станом на 30 червня, як інформують у Мінфіні, загальний показник державного боргу країни сягнув позначки майже в $129 млрд.

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У червні 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу стала більшою на 116,93 млрд грн. У доларах сума збільшилася на 3,2 млрд дол, свідчать дані Міністерства фінансів.

Так, державний і гарантований державою зовнішній борг сягнув 3,184 трлн грн (87,08 млрд дол) — 67,6% від загальної суми. Водночас державний і гарантований державою внутрішній борг тепер становить 1,526,2 млрд грн (41,74 млрд дол) — 32,4% від загальної суми.

За інформацією відомства, станом на 30 червня показники державного боргу сягнули 4,71 трлн грн, або 128,81 млрд дол.

Зазначимо, що адміністрація американського президента Джо Байдена пообіцяла у 2023 році надати українському бюджету допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів. Водночас Європейський Союз надасть 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Гроші надійдуть у вигляді пільгових кредитів.

При цьому за всі кредити від Євросоюзу, які було надано як фінансову підтримку під час війни, наша країна розраховуватиметься протягом 35 років. Так, у лютому 2023 року заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова назвала рівномірним розподіл того, як Україна віддаватиме кредити міжнародним партнерам.

Також нагадаємо, 10 серпня 2022 року в Міністерстві фінансів розповідали, що уряд домовився з кредиторами про відтермінування виплат за зовнішнім боргом до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько 20 млрд доларів. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.

Також Фокус розбирався, навіщо уряд України просив кредиторів зробити паузу в питанні виплати боргу за єврооблігаціями.