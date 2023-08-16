Несплата податків у розмірі 102 млн гривень: в Одесі викрили голову банку

Як повідомляють правоохоронці, посадові особи банку два місяці умисно не вносили до звітності за 2015 рік зобов'язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна.

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Співробітники Бюро економічної безпеки вручили підозру виконувачу обов'язків голови правління одного з українських банків. Ім'я підозрюваної, яка, як вважають правоохоронці, ухилялася від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), поки що не розкривають. Про це повідомляють у прес-службі бюро.

У слідства є докази про те, що посадові особи банку два місяці умисно не вносили до звітності за 2015 рік зобов'язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна. Через це державний бюджет недоотримав 102 мільйони гривень.

Правоохоронці готуються обрати для банкіра запобіжний захід.

"Під час обшуку у квартирі фігурантки виявлено георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також правоохоронці вилучили газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку на загальну суму близько 600 тисяч гривень", — повідомили в бюро.

Ім'я підозрюваної поки що не називають Фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці готуються обрати для банкіра запобіжний захід. За інформацією Одеської обласної прокуратури, правоохоронцями було затримано голову одного з банків Одеси.

Нагадаємо, 18 липня прес-центр Служби безпеки України повідомив, що в Києві було розкрито незаконну схему легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. До неї були причетні власники і топ-менеджмент одного з комерційних банків столиці.

За інформацією силовиків, схема працювала за підтримки 20 підконтрольних фірм, у яких були діючі рахунки в банку. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші, щоб поповнювати свої ігрові акаунти. У призначенні платежу вказували оплату вигаданих товарів і послуг. Після кожного такого поповнення організатори схеми отримували відсотки.

Зазначимо, що в червні Нацбанк розіслав лист українським банкам і запропонував передавати інформацію про транзакції юридичних осіб. У НБУ заспокоїли, що конкретні карткові операції фізичних осіб під перевірку поки що не підпадають.