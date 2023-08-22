Українці зможуть збільшити розмір своїх пенсій на 50%: як це зробити

В одному із законів України є пункт, який дозволяє збільшити суму пенсійних виплат. Для цього українцям потрібно буде попрацювати більше, ніж належить.

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Українські пенсіонери можуть збільшити свій дохід у половину, якщо виконати деякі дії за законодавством. Про це сказано в 29-й статті Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Зазначається, що громадяни України можуть отримувати виплати на 50% більше, якщо вийдуть на заслужений відпочинок пізніше, ніж належить. Тобто, якщо в 60 років продовжити роботу і відкласти пенсію до 65 років і 7 місяців, тоді сума виплат може бути збільшена в половину.

Працює це за такою схемою. Якщо громадянин самостійно прийняв рішення відтермінувати свій вихід на пенсію, тоді його виплати ставляться на певний відсоток, а саме:

період до 5 років — кожен місяць без пенсійних виплат збільшує майбутню суму на 0,5%;

період від 5 років — кожен місяць без пенсійних виплат збільшує майбутню суму на 0,75%.

Тобто, якщо почекати 5 років і 7 місяців і українцю призначена сума в розмірі 5 тисяч гривень, тоді розмір пенсії становитиме 7,5 тисяч.

Варто зазначити, що після крайньої індексації середній розмір пенсійних виплат в Україні становив 5 311,44 грн.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, як відбувається призначення пенсії та чи зарахують до повного стажу неповний місяць роботи. Окрім цього, у Фонді пояснили, хто з пенсіонерів, які досягли віку 70 років, мають право на отримання додаткових 300 гривень до пенсії.

Також Фокус повідомляв, що деякі українці можуть вийти раніше на пенсію. Розмір дострокової пенсії залежить від кількості страхового стажу та заробітної плати, з якої платили страхові внески.