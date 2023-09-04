Якщо виплачували не всю зарплату: у ПФУ пояснили, що буде зі страховим стажем

Вихід на пенсію залежить від кількості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачували страхові внески. У Пенсійному фонді пояснили, що буде зі стажем, якщо зарплату виплачували не в повному обсязі.

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Кількість стажу, який потрібен українцям для виходу на пенсію за віком, зростає щороку. Наприклад, уже 2024 року громадяни, які замислюються над тим, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, повинні мати 31 рік стажу. Тим часом начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка розповіла, чи зарахують українцям стаж, якщо роботодавець не повністю виплачує зарплату.

За її словами, якщо розмір нарахованої зарплати буде не меншим за мінімальну заробітну плату, з неї буде сплачено страхові внески, то до страхового стажу буде враховано повні місяці.

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Якщо ж зарплату нараховують у розмірі, що є меншим за мінімальний, до страхового стажу будуть враховані періоди, розраховані пропорційно до сплачених внесків.

Що робити, якщо не вистачає стажу для оформлення виплат за віком

За інформацією ПФУ, якщо громадянин досяг 60-річного віку у 2022 році, але 30 років стажу в нього буде у 2024-2025 роках, то оформлювати пенсію можна буде після набуття вищезгаданого розміру страхового стажу, адже тривалість необхідного стажу визначається на час досягнення пенсійного віку.

При цьому, якщо для виходу на пенсію не вистачає кількох місяців стажу, то вийти на пенсію можна і до досягнення 60-річного віку. У такому разі потрібно офіційно працевлаштуватися і накопичити відсутні місяці страхового стажу. Або внести добровільні внески в розмірі не менше за мінімальний страховий внесок (по 1 474 гривні щомісяця).

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Раніше повідомлялося, за яких умов ПФУ може забрати у громадян виплати. Держава може позбавити громадян пенсії, якщо виплати здійснювалися за фальшивими документами або одержувач певний час проживав за кордоном.

Нагадаємо, Фокус уже розповідав, що українці можуть відкласти вихід на пенсію для того, щоб отримати вищі виплати в майбутньому.