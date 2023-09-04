Если выплачивали не всю зарплату: в ПФУ объяснили, что будет со страховым стажем

Выход на пенсию зависит от количества страхового стажа и заработной платы, с которой платили страховые взносы. В Пенсионном фонде объяснили, что будет со стажем, если зарплату выплачивали не в полном объеме.

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Количество стажа, который нужен украинцам для выхода на пенсию по возрасту, возрастает ежегодно. Например, уже в 2024 году граждане, которые задумываются над тем, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны иметь 31 год стажа. Тем временем начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зорка рассказала, засчитают ли украинцам стаж, если работодатель не полностью выплачивает зарплату.

По ее словам, размер начисленной зарплаты будет не меньшим минимальной заработной платы, с нее будут уплачены страховые взносы, то в страховой стаж будут учтены полные месяцы.

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Если же зарплату начисляют в размере, который является меньшим от минимального, в страховой стаж будут учтены периоды, рассчитанные пропорционально уплаченным взносам.

Что делать, если не хватает стажа для оформления выплат по возрасту

По информации ПФУ, если гражданин достиг 60-летнего возраста в 2022 году, но 30 лет стажа у него будет в 2024-2025 годах, то оформлять пенсию можно будет после приобретения вышеупомянутого размера страхового стажа, ведь продолжительность необходимого стажа определяется на время достижения пенсионного возраста.

При этом, если для выхода на пенсию не хватает нескольких месяцев стажа, то выйти на пенсию можно и до достижения 60-летнего возраста. В таком случае нужно официально трудоустроиться и накопить недостающие месяцы страхового стажа. Или внести добровольные взносы в размере не менее минимального страхового взноса (по 1 474 гривен ежемесячно).

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Ранее сообщалось, при каких условиях ПФУ может забрать у граждан выплаты. Государство может лишить граждан пенсии, если выплаты осуществлялись по фальшивым документам или получатель определенное время проживал за границей.

Напомним, Фокус уже рассказывал, что украинцы могут отложить выход на пенсию для того, чтобы получить более высокие выплаты в будущем.