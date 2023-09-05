Рахунки на мільярди: як РФ без Європи загрузла в боргах, подружившись із Китаєм

З початку повномасштабного вторгнення, як підрахували аналітики, Кремль отримав від чотирьох китайських банків щонайменше $9,7 млрд.

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Росія активно користується фінансовою допомогою від китайських банків на тлі відтоку з країни західних кредиторів через санкції. Вплив Китаю на банківський сектор Росії зріс у чотири рази, повідомляє видання Financial Times.

Так, згідно з даними, проаналізованими для видання Київською школою економіки, з лютого 2022 року чотири найбільші банки Китаю вчетверо збільшили свій вплив на банківський сектор Росії.

Це такі банки, як:

"Банк Китаю";

"Індустріально-комерційний банк Китаю";

"Китайський будівельний банк";

"Сільськогосподарський банк Китаю".

Зазначається, що від цих фінансових установ Росія отримала майже 9,7 мільярда доларів.

"Кредити китайських фінустанов російським банкам і кредитним установам, які здебільшого є випадком заміни доларів і євро на юань, свідчать про те, що санкції роблять свою справу", — розповів заступник директора з розвитку Київської школи економіки Андрій Онопрієнко.

Як пишуть журналісти, участь китайських банків на фінансовому ринку Росії активізувалася майже одразу з початком повномасштабної війни в Україні, коли західні регулятори запровадили санкції і закликали світові банківські установи припинити операції в РФ.

Росія без капіталу: що з відтоком грошей із країни-агресора у 2023 році

За даними ЦБ РФ, відтік капіталу 2022 року з Росії становив 227 мільярдів доларів, хоча незалежні експерти сходяться на оцінці мінімум у 300 мільярдів. Водночас, як зазначили в Центробанку РФ, за перший квартал цього року з країни вивели 21 мільярд доларів.

Щоправда, росіяни все ще можуть відкривати рахунки і картки в європейських банках, але за умови, що пройшли всі перевірки і якщо їм вдалося вивезти гроші з країни за всіх введених урядом РФ обмежень. Сам процес залишили в санкційному дизайні, щоб залишити Росію без коштів на ведення війни

І все ж таки приватний капітал продовжує витікати з економіки РФ, що вигідно Україні з погляду ослаблення фінансових можливостей агресора, який позбавляється приватного капіталу, що підживлює дохідну частину бюджету РФ, більша частка якої зараз спрямована на ведення війни.

Раніше Фокус писав, що Росія не може забрати 39 мільярдів доларів за поставки нафти в Індію. Все тому, що індійські нафтові компанії не знають, як повернути ці гроші російським постачальникам через санкції.

Також нагадаємо, що Китай, який донедавна був одним з основних покупців російської нафти, переключається на іранську нафту.