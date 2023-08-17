Гроші під замком: Росія залишилася без доходу за торгівлю нафтою з Індією, — Reuters

За інформацією журналістів, у Москви виникли серйозні проблеми через розрахунки в рупіях під час продажу нафти азіатській країні. "Зависли" близько 39 млрд доларів.

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Після втрати європейського ринку для збуту нафти Росія почала налагоджувати поставки на азіатські ринки. Крім Китаю, країна-агресор активно співпрацювала з Індією, збільшивши поставки "чорного золота" в цю країну в 11 разів. Однак схоже, що і тут Кремль спіткала чергова невдача: російські експортери не можуть отримати гроші за продану сировину, повідомляє агентство Reuters.

За інформацією журналістів, у повітрі "зависло" близько 39 мільярдів доларів, які індійські нафтові компанії не знають, як повернути російським постачальникам. Як пояснив один із банкірів, усе тому, що експортери отримують рупії під час укладання нафтових угод із РФ. Проблема проявилася ще 2022 року, проте зараз її масштаби сильно збільшилися: у перерахунку за курсом зависла сума становить приблизно 3,6 трильйона рублів.

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Виходить, що Кремль не може отримати рупії за продану Індії нафту, а виведення грошей з країни блокує місцевий регулятор. Причина: індійський Центробанк забороняє обіг своєї валюти за межами країни. Поставки товарів з Індії, на які можна було б витратити рупії, дуже малі: у період із січня по травень вони становили лише 639 мільйони доларів, хоча частка російського експорту на індійський ринок становила 26,5 мільярда доларів.

Вирішити проблему, що виникла, не вдається досі. Пошуки рішення тривають щонайменше з минулої осені і поки що залишаються марними.

Нагадаємо, 4 травня 2023 року Reuters із посиланням на індійських чиновників повідомляв, що Росія відмовляється від угод із продажу в рупіях, оскільки боїться утворення значного надлишку цієї валюти. За словами джерел видання, Москва хоче, щоб оплата угод відбувалася в юанях.

Тим часом Китай, який донедавна був одним з основних покупців російської нафти, переключається на іранську нафту. Причина: енергоресурс із Росії занадто дорогий. За оцінками логістичної компанії Kpler, найбільший у світі імпортер нафти отримуватиме близько 1,5 мільйона барелів сирої нафти з Ірану вже в серпні.

Також нагадаємо, що Фокус уже розбирався в тому, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на стан справ в економіці РФ і здатність воювати з Україною.