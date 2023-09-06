Виплачено перший мільярд гривень за втрачене через війну житло, — Кабмін

Виплати за програмою "єВідновлення" отримали понад 12 тисяч українців. Найбільше заявок надійшло з регіонів, що були деокуповані або розташовуються поблизу російського кордону.

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Ці кошти українці, які звернулися по допомогу, можуть витратити на ремонт квартир і будинків, що були пошкоджені внаслідок російської агресії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Сам процес — від подачі інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування прописаний у постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів. У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до урядового контактного центру 1545", — підкреслив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Загальна кількість поданих заявок за програмою становить понад 41 тисяча. Серед осіб, котрі беруть участь у "єВідновленні", 35% — це люди 60+.

"Найстарші одержувачі допомоги — три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині", — зазначає пресслужба.

Найбільше заявок надійшло з таких громад: Харківська — 7 тисяч; Ірпінська — 3 тисячі; Ізюмська — 1,6 тисяч; Миколаївська і Балаклійська — по 1,3 тисячі.

Міністерство підкреслює, що 75% всіх грошей заявники витратили на будівельні матеріали у невеликих місцевих магазинах, а будівельні роботи замовлялися у фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, програма "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Максимальна сума виплат становить 200 тисяч гривень, а загалом на програму передбачено 4,4 мільярда гривень. Другий етап програми стартував 1 серпня. Заявку можна подати онлайн, в "єДії".

Фокус з’ясував, яким чином можна отримати допомогу за програмою "єВідновлення" та чи вистачить грошей для всіх постраждалих.