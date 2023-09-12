Подорожчання кормів, пального, ріст тарифів: експерти розповіли, яких цін на м'ясо чекати восени

Споживчі ціни в останній місяць літа порівняно з липнем цього року знизилися на 1,4%, а річна інфляція сповільнилася з 11,3% до 8,6%. У серпні 2023 року порівняно із серпнем минулого року найбільше подешевшали овочі — на 26%. А от м’ясо та м’ясопродукти подорожчали на 20%. Опитані Фокусом експерти прогнозують невдовзі ріст цін на м’ясо.

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У серпні у торговельній мережі зафіксовано коливання цін на основні види м’яса. Курячі гомілки дешевшали, а яловичина — дорожчала. Про це пише Фокус у новій статті "Дороге м’ясо, недешевий сир: як зміняться ціни на головні продукти восени".

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", ціни на курячі гомілки та стегна зменшилися на 5,8-9,7% і склали 74,95 грн/кг і 100,45 грн/кг. Ціни на тушку курячу і філе залишилися стабільними становили 78,80 грн/кг і 148,27 грн/кг. Разом з тим, на 0,6-0,9%, порівняно з початком літа, подорожчала яловичина: ребра та гуляш коштували відповідно 160,48 грн/кг і 245,16 грн/кг. Додала в ціні й свинина. Так, свинячі ребра, підчеревина, ошийок, лопатка зросли в ціні на 0,8% — 2,4%.

У серпні курка подешевшала, а яловичина подорожчала - кілограм коштує 245 грн. Фото: Getty Images

Зараз у супермаркетах можна побачити такі ціни на свинячий ошийок:

"Сільпо" — 249 грн/кг;

NOVUS — 234 грн/кг;

"Ашан" — 271,9 грн/кг;

Varus — 259 грн/кг.

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Ціни на свинячі ребра теж відрізняються:

NOVUS — 184 грн/кг;

"Сільпо" — 204 грн/кг;

Varus — 170 грн/кг;

МегаМаркет — 205 грн/кг.

Розцінки на сало у мережах:

"Фермерське", "Сільпо" — 139 грн/кг;

"Фермерське", NOVUS — 229 грн/кг;

"Сало по-домашньому", Varus — 179,9 грн/кг;

"Домашнє", МегаМаркет — 189 грн/кг.

Попит на м'ясо стабільно високий, а ціни можуть зрости ще більше через ріст додаткових витрат на його виробництво

Буде дорожче? Яких цін на м’ясо чекати восени

У вересні 2023 року ціни на основні види м’яса у торговельній мережі залишаться на рівні серпня місяця, кажуть експерти. Проте надалі можливе подорожчання.

"Це обумовлено стабільним попитом та достатньою пропозицією продукції. При зростанні виробничих витрат – здорожчання кормів, пального та електроенергії – у жовтні-листопаді 2023 року можливе підвищення цін на м’ясо – до 5%", — зауважила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Наталія Копитець.

Ціни на сало в супермаркетах варіюються в межах 140 - 230 грн/кг Фото: "Спутник"

"Ціни на м’ясо можуть зрости, проте поступово, — каже аналітик УКАБ Максим Гопка. — Попит є великим, тому передумов до зниження, наразі, не очікується. До середини осені ціни на м’ясо можуть зрости на 4-5%, основними причинами будуть стабільний попит та збільшення додаткових витрат при виробництві".

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Нагадаємо, у липні середньомісячні роздрібні ціни на основні види м’яса в торговельній мережі не зазнали суттєвих змін. Цінники на яловичину та свинину зросли на 0,2-0,5%, а на м’ясо птиці та сало зменшилися на 0,1-1,3%. Виняток становили курячі стегна, які впродовж липня подешевшали на 4,03 грн/кг, і свиняча грудинка — на 2,47 грн/кг.

Раніше Фокус писав, що українці на продукти харчування та безалкогольні напої витрачають понад 50% від усіх споживчих витрат. Водночас у європейських домогосподарствах, за даними Євростату, ці цифри становлять 12-18%.