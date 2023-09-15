ФОПи під прицілом. Як і чому уряд намагається терміново повернути перевірки бізнесу

Уряд передав у парламент законопроєкт про скасування чинного зараз мораторію на податкові перевірки бізнесу. Це означає, що, в разі ухвалення проєкту, вже восени до представників бізнесу прийдуть податківці для проведення документальних перевірок. Фокус дослідив, що планується та чому план уряду повернути перевірки може і не спрацювати.

Related video

Кабінет Міністрів України нещодавно підтримав законопроєкт №10016 "Про внесення змін до Податкового кодексу України й інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок". Якщо документ буде ухвалено в парламенті, то податківці почнуть перевіряти бізнес уже в жовтні 2023 року, адже документ скасовує мораторій на перевірки, запроваджений на період воєнного стану в Україні. Як податкова перевіряє бізнес зараз, що саме містить пропозиція уряду та які альтернативні законопроєкти щодо податкових перевірок вже зареєстрували депутати.

Перевірки — не для всіх: як зараз податкова перевіряє бізнес

Зараз в Україні діє мораторій на проведення податкових перевірок. Щоправда, ухвалений в червні 2023 року законопроєкт №8401 дозволяє перевірки, проте лише для окремих категорій бізнесу, а не для всіх підприємців.

"Законом № 3219 (раніше законопроєкт № 8401), укотре протягом війни, був скасований мораторії на податкові перевірки, але все ще частково. Зокрема, планові податкові перевірки для великої частки платників податків залишаються під забороною. Коли ми говоримо про чинний мораторій на планові перевірки, то наразі його передбачено до припинення або скасування воєнного стану на території України", — каже у коментарі Фокусу юристка Stron Legal Каріна Клименко.

Зараз податківці можуть перевіряти лише підприємців, які працюють у певних сферах, наприклад, продають алкоголь та тютюн

Нікіта Ларіонов, адвокат, співкерівник практики вирішення спорів з податковими та митними органами Arzinger, пояснює: починаючи з 1 серпня 2023 року, було розширено перелік податкових перевірок, проведення яких дозволено в умовах воєнного стану. Зокрема, йдеться про планові перевірки платників податків, які здійснюють діяльність у сферах:

виробництва та/або реалізації підакцизних товарів;

азартних ігор;

надання фінансових та платіжних послуг.

Він зауважив: чинні наразі обмеження щодо проведення податкових перевірок застосовані й до фізичних осіб-підприємців — тобто зараз можливі перевірки лише щодо припинення підприємницької діяльності ФОП, на звернення платника, а також у разі провадження господарської діяльності у перелічених вище сферах.

Скасувати заборону: що пропонує урядовий законопроєкт щодо перевірок бізнесу

Парламент України 6 вересня отримав законопроєкт Кабміну №10016, і 8 вересня документ передали депутатам для ознайомлення. У поясненні до проєкту уряд посилається на необхідність повернути перевірки, оскільки саме про це йдеться у Меморандумі з МВФ. "Відповідно до пункту 15 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року Україна взяла на себе зобов’язання якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики, яке, зокрема, передбачає внесення змін до законодавства в частині обмеження з 1 липня 2023 року дії мораторію на проведення податкових перевірок", — кажуть автори проєкту в пояснювальній записці до нього.

Зараз йдеться про повне відновлення проведення документальних перевірок, що, фактично, є свідченням відновлення усіх перевірок, які існували до початку війни

Сам законопроєкт №10016 пропонує з 1 жовтня скасувати дію мораторію на податкові перевірки усіх підприємців, який діє в Україні — був запроваджений ще в минулому році на час дії воєнного стану.

Урядовий законопроєкт також пропонує відновлення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ

"З березня 2022 року поступово відбувалося відновлення податкових перевірок. Зараз йдеться про повне відновлення проведення документальних перевірок, що, фактично, є свідченням відновлення усіх перевірок, які існували до початку війни, адже основні камеральні перевірки та фактичні перевірки були відновлені раніше. При цьому, перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення. Законопроєкт також пропонує відновлення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску (з певними особливостями)", — розповів Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Ризики повернення перевірок: експерти попередили бізнес про можливі проблеми

Каріна Клименко зауважила: слід пам’ятати, що вимоги, викладені в пункті 77.2 Податкового кодексу України (ПКУ), охоплюють не лише процедури створення, затвердження та внесення змін до плану-графіка, але й передбачають дотримання процедур відбору платників податків на основі ризиків та їх поділу за рівнями. "Причому, залежно від цих критеріїв, періодичність додавання до плану-графіка становить від одного разу на рік до одного разу на два чи три роки", — каже юристка.

Експерти кажуть: раптовими для платників стануть не лише позапланові перевірки, на які податківці полюбляють приходити після запиту на інформацію, але і планові

Юристи також вважають, що скасування мораторію може суттєво активізувати діяльність податківців із проведення як планових, так і позапланових перевірок.

Важливо

Кінець податкового раю. Парламент повернув довоєнні штрафи та перевірки бізнесу

"Активність податківців після зняття мораторію не викликає жодного сумніву, враховуючи війну, дефіцит бюджету та той факт, що перевірки масово не проводились вже майже 4 роки. Раптовими для платників стануть не лише позапланові перевірки, на які податківці полюбляють приходити після запиту на інформацію, але й планові. Так, на період воєнного стану ДПС має право щомісяця переглядати затверджений план-графік перевірок, вносячи до нього зміни. При цьому, після публікації нової редакції плану-графіка перевірка може бути розпочата вже через 30 днів", — розповів Фокусу Андрій Реун, партнер, керівник практики податкового права LCF Law Group.

Повернення перевірок — це також повернення репресій і корупції, кажуть експерти Фото: pexels.com

За його словами, Податковий кодекс містить норму, яка звільняє платника від штрафів та пені, якщо перевірка проводилась під час воєнного стану. Проте, на думку адвоката, не варто плекати ілюзії щодо застосування цієї норми. "Основною вимогою є відмова платника від будь-якого оскарження донарахованих зобов’язань. Тобто від штрафів та пені платника буде звільнено, однак донараховані податки необхідно буде сплатити. Тому його очікуватиме вибір: сплатити все, однак без штрафів, чи піти ва-банк і скасувати неправомірно донараховані податки. При цьому, звичайно, підстави для оскарження мають бути належним чином обґрунтовані, не останню роль у чому відіграє якісна підготовка до перевірки", — попередив Андрій Реун.

В Україні обов'язок довести невинуватість лежить саме на платниках податків, і це є величезною проблемою для бізнесу Фото: pexels.com

А виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук впевнений: оскільки в Україні тягар доведення невинуватості лежить саме на платниках податків, то в таких умовах перевірки — це інструмент репресій та корупції.

"Бо перевіряючим органам не потрібно багато доказів (презумпція вини цього не передбачає), щоб створити проблеми для бізнесу. Тому складається така ситуація, щоб під прикриттям наведення фіскальної дисципліні повертається масштабний інструмент витискання корупційної ренти", — каже експерт.

Перевірки ФОПів із жовтня 2023 року: бути чи не бути?

Урядовий законопроєкт щодо відновлення податкових перевірок зараз на розгляді в парламенті. Проте деякі експерти сумніваються, що ВРУ проголосує за нього у вересні. "До жовтня (а саме так у тексті) Рада навіть і якщо б хотіла, не могла почати розгляд цього закону. Плюс, навіть коли почне — буде необхідно два читання. А це означає, що і до листопада нереально його прийняти", — вважає народний депутат Ярослав Железняк.

У парламенті станом на 15 вересня вже зареєстровано три альтернативні урядовому законопроєкти про податкові перевірки Фото: НАЗК

Тим часом, у парламенті вже зареєстровані три альтернативні урядовому законопроєкти щодо податкових перевірок. Проте усі вони пропонують не скасувати мораторій, а подовжити його.

Законопроєкт №10016-1 пропонує не лише зберегти, а й продовжити дію мораторію на податкові перевірки на період року після припинення або скасування воєнного стану.

У законопроєкті №10016-2 йдеться про продовження дії мораторію на податкові перевірки на період до припинення або скасування воєнного стану для платників податків, сукупний дохід яких за попередній календарний рік складав від 1 200 до 10 000 мінімальних заробітний плат, встановленої законом на 1 січня відповідного року, а для платників податків, сукупний дохід яких за попередній календарний рік не перевищував 1 200 мінімальних заробітний плат — на період до 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Деякі експерти впевнені: на час воєнного стану повертати податкові перевірки ФОПів точно немає потреби Фото: pexels.com

Є і законопроєкт №10016-4, де пропонується збереження дії мораторію на податкові перевірки та продовження його дії на період до 31 грудня року, в якому відбудеться припинення або скасування воєнного стану. То ж, вочевидь, у парламентарів уже є достатньо варіантів, окрім запропонованого урядом законопроєкту №10016 щодо скасування мораторію на перевірки. То ж, існує ймовірність, що мораторій на перевірки все ж буде продовжено на деякий час.

Важливо

Штрафи за РРО, перевірки зарплат і податків: що зміниться для ФОПів з початку серпня

Експерти кажуть — податкові перевірки в разі їх повернення навряд чи гарантують Україні суттєве збільшення податкових надходжень.

"Не зустрічав жодного свідчення, що такі перевірки дають якийсь суттєвий результат. Як правило це нікчемні відсотки від масштабу усіх вчинених дій. Навіть не впевнений чи ці відсотки покривають зарплату перевіряючи", — впевнений Дмитро Боярчук.